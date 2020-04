Zabrana kretanja od danas do subote, struka kaže - kompromisno rešenje

Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku da će policijski čas početi danas 30. aprila u 18 sati i trajati do subote, 2. maja, u 5 časova ujutru, navodi se u saopštenju.



Građani stariji od 65 godina moći će u petak da izađu u šetnju dva puta u trajanju od po sat vremena, u bilo koje doba dana najviše šest stotina metara od mesta stanovanja.



U subotu i nedelju zabrana kretanja počinje u 18 časova i traje do 5 časova ujutru narednog dana. Tada najstariji sugrađani mogu izaći u šetnju jednom, pod istim pravilima, u periodu zabrane kretanja od 18 časova do 5 časova ujutru.

U saopštenju se naglašava da je tokom vikenda, u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum, i dalje na snazi zabrana okupljanja više od dvoje ljudi na otvorenom prostoru i da će ovu meru strogo kontrolisati nadležni organi.

Kompromisno rešenje

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je ranije da je apspolutno preterana rasprava o vanrednom stanju tokom vikenda i 1. maja jer je to poslednji vikend sa zabranom, a može da se desi da "pokvari sve" i dodao da se ne oseća dobro zbog ublažavanja.

Kon je za RTS rekao da su lekari insistirali da bi trebalo izdržati produženi policijski čas tokom vikenda.

"Ono sto je bila ideja je da se potpuno relaksiraju stariji što je, po nama, u ovom trenutku najznačajnije, da im se obzebedi da mogu da hodaju slobodno tokom čitavog perioda, to je bila suština predloga, ako ne računamo da bi se i frekvencija kontakata time sprečila", rekao je Kon.

Navodi da je mera zabrane kretanja koja traje od četvrtka u 18.00 do subote u 5.00 "kompromisno rešenje".