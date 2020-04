Zašto se u Srbiji otvaraju teretane i saloni, a pooštrava policijski čas?

Zabrana kretanja za prvomajske praznike biće dugačka 83 sata – počeće u četvrtak u 18h i trajati do ponedeljka u 5 ujutru, odlučila je Vlada Srbije. U obrazloženju piše da je cilj takve mere da se socijalni kontakti svedu na minimum. Takođe, Vlada je pre nekoliko dana donela odluku da se neke mere ublaže, pa od ponedeljka počinju da rade pijace u zatvorenom, frizerski saloni, teretane, a polako će se uspostavljati i međugradski prevoz.

Zbog čega se istovremeno neke mere ublažavaju, a neke pooštravaju?

Epidemilog i član Kriznog štaba Predrag Kon je objasnio da je razlog za otvaranje frizerskih i kozmetičkih salona i fitnes centara – ekonomski.

“Drugo rešenje bi bilo da se totalno zatvore jer bi ti ljudi mogli da izgube svoj posao“.

On je rekao i da će u svim objektima morati da se poštuju mere opreza, održavanja fizičke udaljenosti i dezinfekcije, pa će rizik biti sveden na minimum. Što, kaže, nije slučaj sa parkovima i terenima na otvorenom gde se rizik ne može kontrolisati. Tako objašnjava i zabranu kretanja.

“Mi ne znamo drugačiji način. Poslednjih dana se može videti pojačan saobraćaj i ljudi izlaze napolje jer je lepo vreme, to je normalno. Ako izađe hiljade ljudi u Beogradu, sjate se u centar i počne komunikacija koja je uobičajena, broj kontakata u odnosu na one koji su u fitnes centru je mnogo veći”.

Epidemiolog Zoran Radovanović za Glas Amerike kaže da je saglasan sa ocenom Kriznog štaba da život mora da se nastavi i podseća da su oštre mere u Srbiji uvedene jer nije bilo dovoljno testova, te se nije mogao kontrolisati izvor zaraze. Sada kada testova ima više, kaže da i mere mogu da se relaksiraju, jer su ekonomski gubici veliki.

„Bili bismo u situaciji da ne umiremo od korone, ali bismo umirali od gladi“.

Radovanović veruje da je prvomajska zabrana kretanja poslednja tog tipa, te da za Đurđevdan neće biti takvih mera.

Smatra da je ovoga puta dug policijski čas uveden da bi se sprečili fizički kontakti, ali napominje da o tome ne treba da odlučuje struka.

„Oni se zatvaraju samo zbog tradicionalnog prvomajskog uranka, pokušava se da se saseče u korenu ustaljena navika protiv koje ne mogu drukčije da se bore. Stručno gledano, treba održavati fizičku udaljenost. Ali ja bih voleo da epidemiolozi nisu preuzeli odgovornost za to i da su rekli – nužno je to uraditi, a da političari kažu da nema dovoljno policije da sprečava kontakte i da kažnjava, tako da to bude politička odluka.“

Ranijom odlukom Vlade Srbije zabranjena su okupljanja više od dvoje ljudi, ali je pitanje ima li mogućnosti se to praktično sprovede.

„Ja mislim da je svima manje više očigledno da država ili nema kapacietet da kontroliše, što je mnogo verovatnije, ili ne želi. Jer svako ko je prošetao parkovima ili oko parkova, video je da su puni. Izgleda da ne postoji kapacitet da se to kontroliše“, kaže za Glas Amerike Luka Mihajlović iz Beogradskog centra za ljudska prava.

Po istom principu pita se i ko će da kontroliše objekte uslužnih delatnosti koji se otvaraju u narednom periodu.

„Nadležne inspekcijske službe su dužne da kontrolišu. Ali postavlja se pitanje da li i tu postoji kapacitet da se kontroliše, da li se preduzetnici ili odgovorna lica u pravnim licima pridražavaju mera, da li se nose maske i rukavice, da li se te prostorije dezinfikuju dovoljno često.“

Na redovnoj konferenciji Kriznog štaba, doktor Predrag Kon je rekao da se podrazumeva da će inspekcijski organi raditi svoj posao i da „samo neodgovorno lice može posle svega da ne poštuje mere“.