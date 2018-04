Preminula Vini Mandela

Južnoafrička aktivistikinja protiv aparthejda Vini Madikizela-Mandela, bivša supruga Nelsona Mandele, umrla je mirno u ponedeljak posle duge bolesti, saopštila je njena porodica.

Vini Madikizela-Mandela slavljena je kao majka "nove" Južne Afrike, ali je njeno nasleđe heroine borbe protiv aparthejda narušeno kada se pokazalo da je bila surovi ideolog spreman da žrtvuje zakone i živote u potrazi za revolucijom i ispravljanjem istorijske nepravde.

Njene beskompromisne metode i odbijanje da pruži oproštaj bili su u oštrom konstrastu sa pomirenjem za koje se zalagao njen suprug Nelson Mandela, dok je nastojao da formira stabilnu, pluralističku demokratiju posle rasnih podela i tiranije aparthejda.

Ta kontradikicija je dovela do kraja njihovog braka i uništila ugled koji je Vini Mandela uživala kod mnogih Južnoafrikanaca iako je zadržala podršku radikalnih crnačkih nacionalista sve do kraja života.



U svojim poznim godinama, Madikizela-Mandela, koja preminula u ponedeljak u 82. godini, često se sukobljavala sa zakonom što je dodatno potkopalo njenu reputaciju borca protiv režima belačke manjine koji je upravljao ekonomski najrazvijenom zemljom Afrike od 1948. do 1994.

Tokom 27 godina koje je njen muž proveo u zatvoru, Madikizela-Mandela je vodila neumornu kampanju za njegovo puštanje na slobodu, kao i za prava crnačkih Južnoafrikanaca. Izdržala je godine hapšenja, pritvora i proterivanja ali je ostala nepokolebljiva i na kraju trijumfalno podigla pesnicu u vazduh kada je izašla sa Mandelom iz zatvora Viktor Vester u Kejptaunu, 11. februara 1990.

Za muža i ženu bio je to trenutak trijumfa koji je četiri godine kasnije doveo do okončanja vekova belačke dominacije kada je Mandela postao prvi crni predsednik Južne Afrike. Međutim, za Vini Mandelu, kraj aparthejda označio je početak serije pravnih i političkih nevolja, praćenih pričama o njenom luksuznom životu, zbog čega je privlačila publicitet iz pogrešnih razloga.

Kako su u poslednjim godinama aparthejda na videlo počeli da izlaze dokazi brutalnosti njenih telohranitelja, njen nadimak se od "majke nacije" pretvorio u "pljačkašicu nacije."

Vini je okrivljena za ubistvo aktivsite Stompija Seipeja, koji je pronađen prerezanog grla u blizini njene kuće u Sovetu. 1991. ona je osuđena za otmicu i ubistvo 14-godišnjaka zato što su ona i njene pristalice posumnjale da je doušnik policije. Šestogodišnja zatvorska kazna joj je, posle žalbe, preinačena u novčanu kaznu. Ona i Mandela su prestali da žive zajedno 1992. a njena reputacija nastavila da tone kada ju je Nelson Mandela otpustio iz svog kabineta 1995. zbog optužbi za korupciju. Razveli su se godinu dana kasnije posle čega je preuzela nadimak Madikizela-Mandela.

Pojavivši se pred Komisijom za istinu i pomirenje, koja je osnovana da bi se istražili zločini koje su počinile obe strane u borbi protiv aparthejda, Madikizela-Mandela je odbila da pokaže kajanje zbog otmica i ubistva izvršenih u njenom ime. Tek je na molbu predsednika komisije, arhiepiskopa Dezmonda Tutua nevoljno priznala da su "stvari užasno krenule po zlu."

U svom konačnom izveštaju, Komisija za istinu i pomirenje zaključila je da je Madikizela-Mandela bila "politički i moralno odgovorna za teška kršenja ljudskih prava koje su počinile njene pristalice. Četiri godine kasnije, bila je pred sudom otpužena za prevaru i krađu.

Uprkos braku sa Mandelom i rođenju dve kćerke, Zindzi i Zenani, Vini Mandela smatrala je je njena jedina prava ljubav - borba protiv belačke vlasti. "Bila sam udata za ANC (Afrički Nacionalni Kongres). To je najbolji brak koji sam imala", često je govorila.

Madikizela-Mandela u političkim krugovima je važila za osobu koja voli da izaziva probleme. Često je kasnila na skupove i ulazila u konflikt sa Mandelinim naslednicima na mestu predsednika Južne Afrike. U jednom intervjuu posle Mandeline smrti u decembru 2013, izjavila je da je njen bivši suprug "omekšao u zatvoru i izdao cilj crnih Južnoafrikanaca." "Mandela je ušao u zatvor kao vatreni mladi revolucionar. Ali vidite šta je izašlo iz zatvora. Izneverio nas je. Pristao je na loš dogovor za crnce.", izjavila je. Takođe je izražavala prezrenje prema Dezmondu Tutuu i omalovažavala njegove pokušaje da dovede do nacionalnog pomirenja kao "verski cirkus".