Vučićeva poseta Kosovu doprinela smirivanju straha kod građana

Posle posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu izgleda da tenzije slabe i da je ovo bio pravi potez nakon ubistva Olivera Ivanovića, jednog od lidera kosovskih Srba koje je unelo strah među stanovništvo na severu zemlje.

Analitičari zameraju dve stvari kada je u pitanju poruka koju je Vučić pokušao da prenese na Kosovu, a to je odsustvo dijaloga sa liderima opozicije Srpskoj listi i skupljanje poena za političku kampanju. No, u atmosferi koja već dugo vlada na Kosovu, nesigurnosti i straha, iako poseta Vučića deluje kao državnička, možda je bitnija činjenica da je unekoliko smirila tamošnje stanovništvo.

"Poseta sama po sebi je bila potrebna, bio je pravi tajming. Mislim da su poruke koje je predsednik Vučić dao u manastiru Banjska izuzetno važne, poruke o nastavku dijaloga, o uspostavljanju saradnje u sferi bezbednosti i suočavanju sa problemima u srpskoj zajednici, uključujući i kako je tada rečeno "naše kriminalce". Sam boravak Vučića je doprineo privremenom smirivanju nesigurnosti i straha koji je bio prisutan kod građana, nervoze među srpskim političarima na Kosovu" kaže Dušan Janjić, Direktor Foruma za etničke odnose.

I Nikola Burazer, programski direktor u Centru za savremenu politiku se slaže da je ova poseta bila potrebna i da je poruka nakon ubistva Olivera Ivanovića da će se raditi na bezbednosnoj situaciji na Kosovu, pozitivna.

"Nakon ubistva Olivera Ivanovića, bilo je neophodno poslati poruku da su stvari otišle predaleko i da će Srbija učiniti sve što može da poboljša bezbednosnu situaciju na Severu i osigura mir, imovinu i živote građana na Kosovu, bilo da su u pitanju predstavnici vladajućih struktura ili njihovi politički oponenti i kritičari," kaže Burazer.

Međutim, s obzirom na to da se Vučić sastao sa predstavnicima Srpske liste, nosiocima vlasti na Kosovu, Burazer misli da upravo ova činjenica govori da je ovo bilo više skupljanje političkih poena.

"Umesto toga, Vučićeva poseta je predstavljala političku kampanju kojom je nametnuto tumačenje kako je ubistvom Ivanovića napadnut ceo srpski narod na Kosovu, kao i sama Srpska lista i predsednik Vučić. Pri tom je potpuno skrajnuta činjenica da je Ivanović za života satanizovan od strane Srpske liste, srpskih vlasti i njima bliskih medija i obeležavan kao faktor razdora i izdajnik," objašnjava programski direktor Centra.

Razgovori u Kosovskoj Mitrovici nažalost nisu iskorišćeni za zatvoren susret sa nosiocima vlasti, predstavnicima Srpske liste i zajednički ili odvojeni susret sa predstavnicima opozicije, koji su svi bili pozvani na kolektivni razgovor. Predsednik nije održao razgovore sa opozicijom sa Kosova.

"Ali kolektivni razgovor nije dobar format. Mislim da je to nešto što Vučić mora da uradi što pre da bi postigao onaj efekat koji je sad samo naznačio kao pozitivan, a to je početna saradnja na stabilizaciji političkih odnosa i saradnji unutar elite i predstavnika Srba sa Kosova,” kaže Janjić.

U razgovoru sa lokalnim stanovništvom možda najjači utisak je ostavila izjava žene koja nije mogla da dobije traktor, a neki drugi su dobili, i one koja je rekla da je njen muž radio u pošti, pa pita da li može i njen sin da nastavi da radi u pošti. Kad je Vučić rekao da to nije nasledno, žena je rekla - ali meni je rečeno ako znam nekoga u ministarstvu da će to biti rešeno, preneli su beogradski mediji.

Janjić kaže da je se sve drugo vezano za posetu može razumeti i da je to deo nekog uobičajenog folklora. Ali dodaje i da nije bilo primereno da Predsednik odlučuje o stanovima i traktorima, ali očigledno je da neki Vučićevi saradnici, a to je on dopustio, imaju pojednostavljenu sliku o populističkoj kampanji koja na Kosovu izaziva nekoliko pitanja.

"Prvo pitanje je ko drži vlast u Srbiji, ko je premijer, ko je direktor kancelarije, ko je predsednik? Drugo pitanje je delovanje institucija Srbije koje po Briselskom sporazumu ne bi trebale da imaju sve one funkcije koje se podrazumevaju kada rešavate probleme o kojima je reč. Treće pitanje je koliko je sve to bilo stimulativno, koliko je to delovalo državnički na Srbe na severu Kosova," kaže Janjić.

Sektor bezbednosti na Kosovu je možda i najveći problem, a Vučićeve navode da će raditi na ovom problemu svi vide kao pozitivne. Iskorak u sektoru bezbednosti u saradnji sa Kosovom, naravno ne zavisi samo od Srbije, ali je vrlo značajan, navodi Janjić.

Što se tiče dijaloga u Briselu, za sada se ne zna da li će ubistvo Ivanovića usporiti pregovarački proces i da li će dijalog biti nastavljen dok se ne dobiju neki prvi, konkretniji rezultati istrage. Janjić je uveren da će se dijalog nastaviti.

"Budimo svesni još nismo sagledali sve posledice, političke i bezbednosne, atentata na Olivera Ivanovića. To je ono što ne možete reći u ovom momentu, u kom pravcu će ići, a može se preliti u mnogo ozbiljnije posledice nego što je prekid dijaloga u Briselu. Zato je izuzetno važno da već na samom početku istrage kosovske vlasti pokažu da su vlast i da se pojave zajedno sa svojim saradnicima iz FBI i EU, da se da signal jednog zajedničkog glasa i zajedničkog rada na sređivanju stanja i obezbeđivanju vladavine prava na Severu Kosova, da se ne krene opet u rizik i putem barikada i onaj potpuno drugi scenario," kaže Janjić.