Vučić: "Nadam se novoj Vladi Srbije u martu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka lidera Zapadnog Balkana i predstavnika EU i SAD u Skoplju da se od 1. februara može očekivati konstitutivna sednica Skupštine Srbije, kao i da veruje da Vlada Srbije može biti izabrana do 15. marta.

On je ocenio da bi se tako ispunio vremenski okvir neophodan za primenu Plana rasta Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan.

"Ako sam dobro razumeo, ukoliko mi uspemo da u aprilu usvojimo legislativu, a to bi značilo izbor vlade najkasnije do 15. marta, mogli bismo prvi novac da očekujemo u maju ili početkom juna pre Evropskih izbora", rekao je on.

Vučić je novinarima, posle sastanka zapadni Balkan - Evropska unija, rekao da je rok za konstituisanje parlamenta pre Sretenja, odnosno 15. februara, a potom bi bilo važno da se izabere i nova vlada.

"Ne zbog toga što je neko nezadovoljan radom Ane Brnabić i njenog kabineta, već moramo brzo da reagujemo i usvajano brojne zakone vezane za Ekspo i Plan rasta o kojem smo govorili pre dva dana", dodao je Vučić.

"Najčisitiji izbori od kada postoji višestranačje"

Vučić je prethodno ponovio da su decembarski izbori u Srbiji bili "najčistiji" od kako postoji višestranačje, sa najmanje žalbi i prigovora.

On je, upitan o izveštaju posmatrača iz Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o kome će se u ponedeljak popodne razgovarati u Strazburu, rekao da taj izveštaj ima više pozitivnih strana i dobro govori o sistemskom pristupu i ponašanju države tokom izbora i na sam izborni dan.

"Srbija je suverena zemlje i to su najčistiji izbori od kako postoji višestranačje, sa najmanje prigovora i žalbi. Nisam zainteresovan da budem babica i bejbisiterka za one koji gube izbore 11 godina. O unapređenju izbornog procesa uvek sam spreman da razgovaram i da to sagledam", rekao je Vučić.

Parlamentarni i lokalni izbori u 65 opština i gradova, uključujući Beograd, održani su 17. decembra u Srbiji.

Od tada u Beogradu protestuje deo opozicije tvrdeći da su bili neregularni, što vlast Srpske napredne stranke negira. Koalicija "Srbija protiv nasilja" zatražila je održavanje novih izbora po fer i demokratskim standardima.

Izveštaji domaćih i međunarodnih posmatračkih organizacija, uključujući misiju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), ukazali su da je na izborima u Srbiji 17. decembra bilo izbornih nepravilnosti.

Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) 18. decembra saopštila je da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha.

Posmatračka misija CRTA je objavila da je na dan održavanja izbora došlo do organizovanih migracija koje su uticale na ishod beogradskih izbora.

Deo evroparlamentaraca pozvao je na nezavisnu istragu svih prijavljenih nepravilnosti tokom izbora. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su pozvale nadležne u Srbiji da istraže navode međunarodnih posmatrača.

Vlast predvođena Srpskom naprednom strankom negira da su postojale veće izborne nepravilnosti, uz ocenu da su ovo bili "najčistiji izbori do sada".

U ovom izveštaju korišćeni su materijali agencije Fonet