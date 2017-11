Više od 300 građana Kosova otišlo na ratišta u Siriji

Prema podacima UNDP-a, 335 građana Kosova pridružilo se u poslednjih pet godina ekstremističkim grupama u Siriji. Na Kosovo se vratilo 120 njih, dok je 52 poginulo u sukobima, navodi se u izveštaju UNDP-a koji sadrži intervjue sa borcima povratnicima i njihovim porodicama.

U izveštaju koji je danas UNDP predstavio navodi se da je odlazak građana Kosova u Siriju počeo 2012. godine a najveći broj je otišao tokom 2013. godine. Među 335 građana koji su se pridružili ekstremističkim grupama 55 su žene i 27 dece. Šezdeset odsto tih ljudi je između 18 i 28 godina, a 72% njih je bilo nezaposleno na Kosovu.

Alan Lapon ekspert za bezbednost u UNDP-u rekao je predstavljajući izveštaj, da je prema zvaničnim podacima 52 građana Kosova poginulo u Siriji. Oko 120 njih se vratilo na Kosovo, ali se većina žena koje su otišle nisu vratile.

U izveštaju se još navodi da su na osnovu intervjua sa borcima povratnicima koji služe zatvorske kazne glavni uzroci odlaska bili nedostatak izbora, siromaštvo, loše obrazovanje i kriza identiteta.

"Proces regrutovanja izgleda ovako - povezivanje sa agentom za ID odnosno koordinatorom mreže za regrutovanje, odlazak na prištinski aerodrom u grupi, odlazak na aerodrom u Istanbulu, iz Istanbula u grupi ili sam prelazi granicu sa Sirijom, kontakt u Siriji sa koordinatorom ili albanskom ćelijom i odlazak na obuku", rekao je Lapon.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Greg Delavi smatra da je ovaj izveštaj veoma važan i da je sada na Vladi da obezbedi adekvatne uslove za reintegraciju onih koji se iz Sirije vraćaju na Kosovo.

"Ovo je prva studija o stranim teroristickim borcima sa Kosova i daje fundamentalne podatke o uzrocima koji motivišu nekog da se pridruži radiklanim mrežama", rekao je Delavi.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je rekao da je Kosovo definisano kao mesto za sve i da mora da se odupre ovom fenomenu.

"Ova nova ideologija nije na usluzi same vere, nije uživanje cilj, već je to opasnost ne samo za Kosovo već i za građane. Kosovo mora reći NE takvom projektu, jer će u suprotnom Kosovo biti na pogrešnoj mapi, a to dokazuje i broj mladih sa Kosova koji su uspeli da stignu do tih apsurdnih stranih ratišta ugrožavajući život“, rekao je Haradinaj.

U izveštaju UNDP-a se još navodi da je "velika mreža za regrutovanje na Kosovu uništena ili razotkrivena tokom 2014. i 2015. godine, kada je u akciji kosovske policije uhapšeno preko 50 Imama kojima je onemogućen dalji rad u verskim objektima" jer su, kako se navodi, bili deo procesa koji se odnosi na regrutovanje građana Kosova za odlazak u Siriju.