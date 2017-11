Američki nacionalni parkovi dižu cenu ulaznica

Prošle godine američke nacionalne parkove obišlo je rekordnih 330 miliona posetilaca. Više od jednog veka, federalna vlada izdvaja sredstva za održavanje održavanje parkova kroz subvencije, uz plaćanje ulaznica za najposećenije nacionalne parkove.

Cene ulaznica su već više od pedeset godina relativno niske i nepromenjene. Međutim, taj trend bi mogao da se okonča sledeće godine, za kada je Služba za održavanje nacionalnih parkova predložila da se cene dnevnih ulaznica podignu više nego dvostruko, u najposećenijim parkovima, u jeku sezone. Jedan od parkova za koji bi ulaz mogao da bude dvostruko skuplji je Nacionalni park Rocky Mountain u Koloradu.

Turizam je žila kucavica gradića Estes Park u Koloradu, zato što se nalazi na samom ulazu u Nacionalni park Rocky Mountain, koji tokom čitave godine privlači turiste raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom, mogućnošću za bavljenje sportskim aktivnostima i spektakularnim vidicima. Ulaznica, za automobil pun posetilaca, za nedelju dana je 30 dolara. Mnogi ljudi dolaze samo u kraći obilazak, poput turiste iz Puebla u Koloradu.

On misli da je ideja da se cena ulaznica poveća više nego dvostruko... na 70 dolara po automobilu - previše. I par iz Hjustona se slaže.

“Rekla bih da je mnogo sve iznad 40 ili 50 dolara”, kaže posetiteljka iz Hjustona.

“Da, mislim da bi me sve što je više od 30 ili 40 dolara odvratilo od dolaska”, slaže se njen muž.

Ono što brine zaposlene u parku je mogućnost smanjenja budžeta. Očekuje se da će sredstva koja izdvaja federalna vlada u narednoj godini biti smanjena za 10 odsto, što se svodi na 300 miliona dolara manje u kasama parkova. Plan da se u 17 najpopularnijih američkih nacionalnih parkova poveća cena ulaznica neće pokriti manjak, ali bi ga ublažila za 70 miliona godišnje. Služba za održavanje nacionalnih parkova kaže da bi se ta sredstva koristila za popravke, koje su već 11 milijardi u zaostatku.

U Estes Parku, Norma Vigins, menadžerka u prodavnici nakita smatra da podizanje cene ulaznica dobra ideja.

“Možete da napunite automobile ljudima i platite, ako se ne varam 70 dolara. Mislim da će ljudi to platiti”.

Vlasnik kafića "Moka Anđelo" Ričad Maza se pita da li je povećanje cene ulaznica ujedno i način da se smanji gužva u parkovima.

“Disney World. Otprilike pre godinu dana tamo su podigli ulaznice na 100 dolara na dan. Mislim da je to bio njihov kontrolni mehanizam da smanje priliv turista I poboljšaju ugođaj za posetioce. Broj posetilaca Nacionalnog parka Rocky Mountain raste iz godine u godinu i sada ih ima skoro pet miliona godišnje, što znači da se park zasta mnogo koristi”.

Unutar parka, ljubitelji prirode brinu da bi kombinacija smanjenja federalne pomoći i povećanje cena ulaznica bilo loše za park.

“Nacionalni parkovi su duša ove zemlje. Zaista… dođe mi da zaplačem.”

Međutim povećanje cena neće obeshrabriti ovaj par iz Pensilvanije. Muž kaže: “Spreman sam da platim cenu da uživam u lepoti prirode”. No, njegova supruga se ne slaže:

“Ja na to gledam iz druge perspektive. Mi to sebi možemo da priuštimo, ali me brine činjenica da bi povećani troškovi mogli da budu problem za neke druge porodice”.

Služba za održavanje nacionalnih parkova prima komentare građana o predlogu za povećanje cena na svojoj internet stranici sve do Dana zahvalnosti.