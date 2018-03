Veliki broj ljudi na poslednjem ispraćaju Stivena Hokinga

Ljudi u velikom broju izašli su na ulice Kembridža u Engleskoj na poslednjem ispraćaju najpoznatijeg svetskog naučnika Stivena Hokinga, koji je preminuo 14.marta u 76.godini.

Služba za Hokinga bila je održana u Univerzitetskoj crkvi Kembridža. Kada je procesija stigla, crkvena zvona oglasila su se 76 puta - za svaku godinu Hokingovog života.

Osim porodice, prijatelja, studenata i poštovalaca, ceremoniji su prisustvovale i brojne poznate ličnosti. Među njima i glumac Edi Redmejn koji je i igrao Hokinga u biografskom filmu "The Theory of Everything".

Hokingu će biti ukazana i poslednja počast: njegovi posmrtni ostaci će biti sahranjeni u Vestministerskoj opatiji, zajedno sa najlegendarnijim britanskim intelektualcima - Isakom Njutnom i Čarlsom Darvinom.