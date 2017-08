Uzajamne pretnje Vašingtona i Pjongjanga, Tilerson spušta tenzije

Nuklearni arsenal SAD je jači i moćniji nego ikada, napisao je na Tviteru predsednik Donald Tramp u jeku razmene pretnji sa Severnom Korejom. Tramp je precizirao da je njegov prvi zadatak kao predsednika bio da obnovi i modernizuje nuklearni arsenal. Kaže da se nada da nikada neće biti upotrebljen, ali da će SAD ostati najmoćnija nacija na svetu. Retorika između Vašingtona i Pjongjanga dodatno se zaoštrila kada je Donald Tramp upozorio na “vatru i bes” SAD, a iz Severne Koreje stigao odgovor da razmatra udar na pacifičko ostrvo Guam. Posle te najave, zvaničnici Guama uveravali su svoje građane da su bezbedni, ali su istakli da su “spremni na sve”.

“Severnoj Koreji bi bilo najbolje da više ne preti SAD. Jer ćemo odgovoriti vatrom i besom”.

Da li je ova izjava Donalda Trampa otvorena oružana pretnja Donalda Trampa u jeku nuklearnih tenzija sa Severnom Korejom? Ni Kim Džong Un ne popušta i poručuje da Pjongjang ozbiljno razmatra napad na Guam – pacifičko ostvro na kojem se nalaze američke vojne baze i oko 7.000 američkih vojnika.

“Pretnje ili napadi na Guam su pretnje i napadi na SAD”, poručio je guverner Guama Edi Baza Kalvo.

Pooštrena retorika usledila je posle nove procene američkih obaveštajnih službi – da Severna Koreja može da napravi minijaturne nuklearne bojeve glave, koje mogu da stanu u interkontinentalne balističke rakete. Ipak, tenzije je malo spustio američki državni sekretar Reks Tilerson, koji je otputovao na Guam.

“Mislim da Amerikanci mogu mirno da spavaju. Ja ne brinem zbog ove pojačane retorike prethodnih dana”.

Ipak, pojedini analitičari se pitaju da li je Tramp povukao crvenu liniju u odnosima s Pjongjangom.

“Očigledno da nije navikao na propagandu koja dolazi iz Severne Koreje i to jeste izazov, jer kada se preduzmu mere koje Pjongjangu deluju kao napad, oni obično odgovore veoma oštrim jezikom. Ali to ne znači da će oni ostvariti svoje pretnje. Ako mi zagrizemo mamac i uđemo u razmenu pretnji, stvara se atmosera tenzije I rizik da dođe do pogrešne procene i nesporazuma”, kaže Skot Snajder iz Saveta za međunarodne odnose.

Snajder ocenjuje da Tramp može da upadne u zamku kao njegovi prethodnici – da upućuje pretnje, koje neće pratiti konkretni potezi. U međuvremenu, na ulicama Pjongjanga miting podrške režimu Kim Džong Una – koji odbacuje nove sankcije UN, usvojene pre nekoliko dana.