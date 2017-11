Ukrajinski ambasador: Rusija "koristi Srbiju kako bi uništila Evropu"

Srbija ne čini ništa kako bi sprečila svoje građane da se bore u istočnoj Ukrajini, dok Moskva "koristi Srbiju" za svoje bitke na drugim mestima, izjavio je ukrajinski ambasador u Srbiji, Oleksandr Aleksandrovič u intervjuu za Balkansku istraživačku mrežu (BIRN). MIP Srbije odgovara da ambasador pokušava da naruši odnose Srbije i Rusije.

Srbija ne čini dovoljno kako bi rešila ta pitanja", rekao je Aleksandrovič povodom fenomena da Srbi putuju u Ukrajinu i bore se na strani proruskih snaga na istoku te zemlje. Kijev je učestalo upozoravao Srbiju o tom problemu, ali bez uspeha, dodao je.

Sudbina srpskih dobrovoljaca koji se bore za proruske snage u Ukrajini, ponovo je došla u žižu pažnje ranije ovog meseca, nakon što je ukrajinska bezbednosna služba prijavila šest državljana Srbije i Bosne i Hercegovine da se bore u Ukrajini za paravojne ruske formacije.

Aleksandrovič je rekao za BIRN da se, prema njihovim informacijama, oko 300 Srba bori u konfliktu u Ukrajini.

Takve aktivnosti Ukrajina smatra terorizmom.

Srbija je, sa svoje strane, 2014. usvojila zakon koji zabranjuje njenim građanima da se bore na stranim bojnim poljima, podseća se u tekstu. Ali, nastavlja ambasador, Srbija nastavlja da ignoriše taj problem. On dodaje da veruje da su sadašnje veze između Srba i Rusije prepreka za rešavanje tog problema.

Aleksandrovič je rekao za BIRN da se, prema njihovim informacijama, oko 300 Srba bori u konfliktu u Ukrajini.

Kada je Srbija usvojila zakon protiv borenja u inostranstvu, govorilo se da postoji rizik da neki od tih boraca, kada se vrate u Srbiju, "postanu lideri propagandnih aktivnosti ohrabrujući druge da učestvuju u ratovima i oružanim sukobima u drugim zemljama".

Ali, usledilo je samo nekoliko kazni. Neki borci dobrovoljci, koji su se vratili kući 2016. uhapšeni su, ali su se onda sporazumeli sa tužiocima, priznajući krivicu, da bi za uzvrat dobili blage kazne.

Tako na primer, Radomir Počuča, koji se pridružio proruskim militantima u Ukrajini, uhapšen je po povratku i osuđen na godinu i po dana uslovne kazne 2016. godine, podseća BIRN.

Aleksandrovič kaže da to deluje vrlo popustljivo, dodajući da će Ukrajina nastaviti da objavljuje informacije o sprskim borcima u Ukrajini. "Primena zakona Srbije je ono što bi trebalo da kazni srpske državljane koji učestvuju u konfliktima u stranim zemljama", rekao je. "Ni jedan državljanin Srbije nije poslat u zatvor zbog plaćeničkih aktivnosti protiv Ukrajine. Ukoliko nisam u pravu, pozivam srpsku vladu da opovrgne moje reči", dodao je.

Mnogi putevi vode do ukrajinskih ratišta

Delegacija nacionalističke Srpske radikalne stranke i Srpske narodne stranke posetila je Krim ove godine, prilikom proslave stogodišnjice ruske revolucije, 1917, podseća istraživački portal.

I dok Rusija i Srbija imaju istorijski bliske odnose, bazirane na slovenskim etničkim vezama i zajedničkoj pripadnosti pravoslavnom hrišćanstvu, ima izveštaja koji govore da su strani borci, koji se bore na istoku Ukrajine, takođe i dobro plaćeni.

Ambasador je rekao da srpski plaćenici mogu ući u istočnu Ukrajinu koristeći dva moguća puta.

"Mogu otputovati u bilo koje mesto u Rusiji i onda ući preko rusko-ukrajinske granice duž regiona Luhanska i Donjetska, 409 kilometara koje ne kontroliše ukrajinska granična straža, niti posmatrači OEBS-a", rekao je.

Dodao je da je tako i ruske trupe, oružije, gorivo, municija i druge potrepštine ulaze u Ukrajinu na dnevnoj osnovi.

Druga opcija, prema Aleksandroviču, jeste da se uđe u Ukrajinu legalno, sa vizom koja omogućava slobodno putovanje na 30 dana i da se onda ušunja u spornu teritoriju preko linije razgraničenja ukrajinskih i proruskih snaga na istoku.

"Ukoliko srpski državljani budu zadržani na ukrajinskog granici i ukoliko im carinski zvaničnici budu postavljalo mnoga pitanja o svrsi njihove posete, takva zadržavanja su obšanjiva upravo činjenicom da mnog Srbi idu u Ukrajinu da bi ubijali Ukrajince", rekao je.

"Ti srpski plaćenici diskredituju srpsku naciju u očima prijateljskog ukrajinskog naroda, koji nikada nije uradio ništa loše protiv Srba", dodao je Aleksandrovič.

"Naši parlamentarci ne putuju na Kosovo. Mi igramo fudbal ili košarku protiv Kosova na neutralnom terenu, jer mi nismo priznali kosovske pasoše. A Ukrajinci ne idu u Srbiju da ubijaju Srbe", rekao je.

Rusija ima cilj da destabilizuje Balkan

Ambasador je podvukao da su ruska propaganda i njena tajna služba igrali značajnu ulogu u privlačenju stranih plaćenika u Ukrajinu.

"Možda su neki plaćenici odlučili da dođu u Ukrajinu jer im je mozak bio ispran lažnim pričama na Sputnjik televiziji, ili na Raša tudej", rekao je.

Ukrajinski ambasador kaže da Rusija koristi Srbiju kako bi kreirala haos i podsticala novi rat na Balkanu. "Putina nije briga za Srbiju", naglasio je, dodajući da ruski predsednik samo koristi Srbiju kao "drugi instrument za uništenje Evrope".

Ambasador je dalje nabrojao ono što vidi kao ruske destabilizujuće akcije na Balkanu.

"Rusija trenira srpske plaćenike da bi ubijali Ukrajince. Rusija koristi srpske ekstremiste da bi pravili puč u Crnoj Gori. Rusija ohrabruje srpski separatizam u Republici Srpskoj, kako bi destabilizovala Bosnu i Hercegovinu".

"Rusija koristi srpski faktor kako bi destabilizovala Makedoniju. Rusija igra aktivnu ulogu u okretanju srpskih Kosovara protiv albanskih Kosovara. Rusija prodaje svoje avione Srbiji, da bi kreirala zategnutost sa Hrvatskom".

Prema Aleksandroviču, to su samo neki razlozi zbog kojih su zapadni zvaničnici upozorili Srbiju na rizik njenog lagodnog saveza sa Rusijom.

Ukrajinski ambasador kaže da Rusija koristi Srbiju kako bi kreirala haos i podsticala novi rat na Balkanu.

"Putina nije briga za Srbiju", naglasio je, dodajući da ruski predsednik samo koristi Srbiju kao "drugi instrument za uništenje Evrope".

"Da li je to ono što ljudi u Srbiji zaišta žele? Dozvoljavate Rusiji da vas koristi kako bi uništila Evropu, u koju želite da idete da biste studirali i radili. To nema nikakvog smisla. To je ono zbog čega zapadni zvaničnici traže od Srbije da ne sedi na dve stolice", objasnio je.

Aleksandrovič kaže da je imidž Srbije ozbiljno oštećen u Ukrajini, uprkos pravoslavnim i slovenskim vezama dva naroda i dugoj tradiciji kulturniog povezivanja i saradnje.

"Kad imate srpske političare koji putuju na Krim i hvale Putina zbog njegove 'mudre i snažne politike', kad imate srpske plaćenike, kad Srbija glasa u UN protiv Ukrajine - sve to prirodno stvar anegativnu sliku Srbije u Ukrajini", rekao je.

"Mi takođe imamo našu zajedničku budućnost u Evropskoj uniji. To je osnova na kojoj možemo da gradimo odlične odnose, ukoliko ima dovoljno političke volje", zaključio je.

MIP Srbije: Ambasador narušava odnose Srbije i Rusije

Državni sekretar u MSP Ivica Tončev izjavio je da se sve aktivnosti ambasadora Ukrajine u Srbiji svode na pokušaje narušavanja odnosa naše zemlje sa Rusijom.

On je istakao da će, ukoliko ukrajinski diplomata i dalje bude izlazio izvan okvira Bečke konvencije, Ministarstvo biti prinuđeno da preduzme korake "uobičajene u ovakvim slučajevima".

Pošto ambasador Aleksandrovič stalno politizuje navodno učešće srpskih dobrovoljaca u oružanim sukobima na istoku Ukrajine, Tončev, kaže, želi da podseti da su u ratovima na prostorima bivše SFRJ učestvovali i državljani Ukrajine, što Srbija nikada nije zvanično prebacivala Kijevu.



Srbija, podseća on, poštuje teritorijalni integritet Ukrajine i ostaje privržena politici što boljih bilateralnih odnosa.

Mediji su preneli i vest državne agencije Tanjug koja citira neimenovanog sagovornika iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije koji tumači izjavu Tončeva kao praktično "poslednje upozorenje (Aleksandroviču) pred otkazivanje gostoprimstva".