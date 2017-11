U Srbiji svaki treći par nema dece

Prema procenama u Srbiji problem sa neplodnosti ima 400.000 parova, dok u EU neplodnost pogađa više od 25 miliona ljudi, rezultati su statistike uoči obeležavanja Evropske nedelje (ne)plodnosti (European Fertility Week).

Situacija u Srbiji nije bolja od evropskog proseka - u našoj zemlji žene u proseku imaju po 1,5 dete, dok svaki treći par nema dece.

"Po dostupnim procenama, oko 400.000 parova u Srbiji ima problema sa neplodnošću. Kao i u EU, stigma i tabu su rasprostranjeni na našim prostorima, i veoma je važno raditi na podizanju javne svesti i edukaciji društva o pitanjima i problemima steriliteta," kaže predsednica "Šanse za roditeljstvo" Sandra Jovanović.

Naime, ciljna stopa nataliteta po ženi u Evropi bi trebalo da bude 2,1, ali istraživanja pokazuju da je prosek 1,58, a u pojedinim zemljama poput Italije i Grčke i do 1,4.

To znači da će se, po prognozama, radno stanovništvo u EU smanjiti za oko 40 miliona ljudi do 2080. godine, a opadajuća stopa nataliteta u kombinaciji sa starenjem stanovništva znači da je Evropa u opasnosti da u sledećih 50 godina izgubi svoju ekonomsku, kulturnu i ukupnu međunarodnu moć.

"Srbija mora više da učini za lečenje, podršku parovima i pojedincima koji se bore sa neplodnošću. Ako se nešto ne promeni, prognoze su tmurne. Čak i do toga da demografi tvrde da ako dospemo do stope rađanja od 1,3 deteta možemo nestati kao nacija," upozorila je Jovanović.

Cilj Evropske nedelje (ne)plodnosti je da približi činjenice o neplodnosti svim Evropljanima, pozivajući na veću svest i politiku podrške radi rešavanja nejednake dostupnosti procedura za lečenje neplodnosti u Evropi.

Zvanične procene zdravstvenih ustanova pokazuju da 400.000 parova u Srbiji ne mogu da imaju decu, a da su osnovni razlog za to polne bolesti, česti abortusi i odlučivanje za potomstvo posle 35. godine. Prema podacima, neplodnost je jednako zastupljena i kod muškaraca i kod žena, a u manjem broju slučajeva oba partnera ne mogu da se ostvare kao roditelji.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i poplacionu politiku prof. dr Slavica Ðukić Dejanović kaže da se u 15 opština u Srbiji već sprovode mere populacione politike, za šta je Vlada iz budžeta izdvojila 130 miliona dinara.

Opštine su do sada potrošile približno 75 odsto dobijenih sredstava na projekte kojima su obuhvaćene različite mere – od infrastrukturnih radova, proširenja kapaciteta ustanova za čuvanje dece, podsticajnih sredstva za pokretanje ili razvoj sopstvenog posla, dodatnih zdravstvenih usluga, aktiviranja savetovališta za mlade i na populacionu edukaciju.