U Srbiji 5.994 zaraženih, 117 smrtnih slučajeva

U Srbiji je još 304 pacijenata koji su pozitivni na virus Kovid 19, što je ukupno 5.994 potvrđenih slučajeva, a preminulo je još sedam osoba, ukupno 117 smrtnih slučajeva, saopštio je pokrajinski sekretar Zoran Gojković.

U poslednjih 24 sata testirano 3.462 ljudi, a hospitalizovano ukupno 3.853 pacijenta, dok je na respiratoru 26 pacijenata. Do sada, ukupno je testirano 36.028 osoba. Izlečenih je 637 građana, a procenat smrtnosti je 1,95 odsto.



Pokrajinski sekretar Gojković saopštio je da je 642 zdravstvenih radnika u Srbiji zaraženo virusom korona. Gojković je, na pres konferenciji, naveo da je od početka epidemije, na Kovid 19 testirano 6.795 zdravstvenih radnika.

Ukidanje nekih mera za najstarije i novinare

Virus slabi i na red je došlo pitanje popuštanja mera, rekao je epidemiolog Predrag Kon i najavio da će posle praznika starijima koji su preko 30 dana bili u kućnoj izolaciji biti omogućeno kretanje.

Kako je naveo, najverovatnije je da će utorkom, petkom i nedeljom starijim osobama od 65 godina biti omogućeno da izađu i prošetaju na pola pola sata, u prečniku od 600 metara od kuće i u vreme policijskog časa.

To bi bilo u vreme policijskog časa u bilo koje vreme, kako ne bi izašli svi istovremeno, kao i da ne mogu doći u kontakt sa zaraženima, naveo je Kon.



On je ocenio i da se situacija sa epidemijom poboljšava, tako da će restritkivne mere za sve postepeno popuštati.

Takođe, novinarima će biti ponovo omogućeno da prate konferencije za medije Kriznog štaba, jer prema rečima stručnjaka, "situacija sada to dozvoljava". Nije precizirano kada će novinarima biti omogućeno da izveštavaju sa redovnih konferencija, osim da će to biti "uskoro".

Ko je nadležan za izolaciju i koliko traje?

Epidemiolog Kon kaže da se sve osobe, koje su bile u samoizolaciji 14 dana zbog kontakta sa inficiranim licem, po isteku izolacije vraćaju se na posao, bilo da su testirane ili ne.



On je na pitanje, koliko dana u samoizolaciji ostaju osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim licem, odnosno kada se vraćaju na posao, i koja im je potvrda potrebna, rekao je da se najčešće osobe koje su bile u kontaktu sa inficiranim testiraju, a da je to obavezno za zdravstvene radnike.



Objasnio je da je pravno regulisano ko sprovodi nadzor u toku samoizolacije, a to je nadležni Zavod za javno zdravlje, koji izdaje potvrdu da je izolacija sprovedena pod nadzorom.

„Ako je samoizolacija bila zbog putovanja u inostranstvo, moguće je i da se ta lica nisu javila nadležnom zavodu, pa jedini koji mogu da izvrše potvrdu jesu oni koji su kontrolisali, a ako je to policija neophodno je da izda neku potvrdu na osnovu koje će nadležni zavod izdati svoju. Ne može nadležni zavod da izdaje potvrde tamo gde nije vršio nadzor“, rekao je Kon.



Ukazao je da putnici iz međunarodnog saobraćaja dobijaju rešenje sanitarne inspekcije o zdravstvenom nadzoru koji traje 28 dana.