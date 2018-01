Turska vojska vrši napade na kurske snage u Afrinu

Turski ratni avioni su izveli vazdušne napade na kurske paravojne snage koje podržavaju Amerikanci u sirijskoj enklavi Afrin, uprkos američkim upozorenjima da takva akcija reskira da destabilizuje region.



Turska saopštava da je u ofanzivi gadjano više od 100 meta, uključujući sam grad Afrin, koji ima nekoliko stotina hiljada stanovnika. Vazdušni napadi su imali za cilj položaje koje okupiraju kurske paravojne snage YPG. Ankara je optužila te paravojne snage da imaju veze sa kurdistanskim ustankom unutar Turske.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdgoan je pred njen početak najavio tu ofanzivu. On je istakao da bi to "sve do iračke granice pročistilo našu zemlju od", kako ih je nazvao, "terorističkog otpada koji nastoji da zauzme našu zemlju."

Erdogan je upozorio da će, posle Afrina, turska vojska ciljati na kurske snage u sirijskom gradu Manbidžu gde su stacionirane američke snage.