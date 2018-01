Tramp govori o stanju nacije - teme ekonomija, imigracija, trgovina

Američke predsednik Donald Tramp večeras drži svoj prvi govor o stanju nacije, u kojem će, kako se očekuje, naglasiti stabilnost ekonomije i pozvati na dvostranačku akciju o imigraciji.

Tramp govori pred oba doma Kongresa godinu pošto je Tramp stupio na vlast i oko nedelju dana posle trodnevnog zatvaranja vlade do kojeg je došlo zbog bitke oko vladinog budžeta i različitih pristupa pitanju stotina hiljada imigranata koji su pre više godina došli u zemlju ilegalno kao deca.

Zvaničnici Bele kuće najavili su da će Tramp razgovarati o otavanju novih radnih mesta, razvoju američke ekonomije i nedavno usvojenim poreskim olakšicama a takođe će pozvati zakonodavce da odobore njegov plan obnove infrastrukture, koji bi koštao 1000 milijardi dolara, da bi se popravili drumovi i mostovi i modernizovali aerodromi.

Takođe se očekuje da će Tramp govoriti o pitanjima nacionalne bezbednosti, uključujući nuklearne i balističke aktivnosti Severne Koreje i potrebi za pravednijom trgovinskom politikom nakon što je povukao SAD iz predloženog Sporazuma o transpacifičkom partnerstvu 12 zemalja i inicirao da se ponovo pregovara o Sporazumu o slobodnoj trgovini u Severnoj Americi (NAFTA) sa Meksikom i Kanadom.

Godina obeležena napadima na Tviteru



Trampova prva godina mandata bila je obeležena njegovim čestim napadima na političke protivnike, demokratske zakonodavce i po kojeg republikanca koji bi izazvao njegov gnev protiveći se predsednikovoj politici.

U politički podeljenom Vašingtonu, međutim, iz Bele kuće najavljuju da će Tramp održati optimistički govor, pozivajući na rešenje spornih pitanja saradnjom republikanaca i demokrata. Zvaničnici kažu da će Tramp održati govor ujedinjenja pozivajući se na američke vrednosti i patriotizam.

Tramp održava govor u trenutku kada je njegov rejting popularnosti najniži ikada za jednog predsednika u ovom delu prvog četvorogodišnjeg mandata. Najnovija anketa Galupa pokazuje da 58% Amerikanaca ne odobrava Trampov rad na položaju predsednika, dok 38% ima pozitivno mišljenje o njegovom radu. Za devet meseci, Amerikanci ponovo izlaze na birališta na kongresnim izborima, gde se glasa za svih 435 mesta u Predstavničkomg domu i trećinu mesta u Senatu.

Malerova istraga

Ne zna se da li će Tramp pominjati pitanje koje dominira političkim razgovorima u Vašingtonu - aktuelnu istragu specijalnog tužioca Roberta Malera o mešanju Rusije u predsedničke izbore 2016. i kontaktima Trampovog izbornog štaba sa operativcima Moskve.

Maler uz to ispituje da li je Tramp ometao pravdu kada je otpustio Džejsma Komija, bivšeg direktora FBI-ja koji je u to vreme vodio istragu ruskog mešanja u izbore. To je dovelo do imenovanja Malera, uprkos Trampovom protivljenju, da preuzme tu istragu.

Tramp mesecima demantuje dosluh sa Rusijom a prošle nedelje je rekao da "nije bilo opstrukcije pravde". On je takođe izjavio da želi da odgovori na pitanja Malerovih advokata pod zakletvom ali za sada nije zakazan Trampov razgovor sa Malerovim timom.

U skladu sa tradicijom, nekoliko demokrata će održati kraće govore u odgovor na njegov kada predsednik završi obraćanje naciji.



