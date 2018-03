Da li predsednik Tramp planira otpuštanje specijalnog istražitelja Malera?

Vodeći advokat predsednika Donalda Trampa u slučaju istrage ruskog mešanja u američke izbore Džon Daud podneo je ostavku, što je najnoviji obrt u istrazi koja i dalje baca senku na Trampu Belu kuću. Tramp je proteklih dana na Tviteru napadao istragu o ruskom mešanju, što je među demokratama, ali i nekim republikancima podstaklo strahovanja da se priprema da otpusti specijalnog istražitelja Roberta Malera.

U Beloj kući, predsednika Donalda Trampa sačekala su nova pitanja, u vezi sa istragom o Rusiji, u svetlu ostavke jednog od advokata Džona Dauda.

Daudov odlazak dogodio se posle nekoliko dana u kojima je Tramp na Tviteru napadao istragu o Rusiji i pre svega specijalnog istražitelja Roberta Malera.

Demokrate u Kongresu izrazile su zabrinutost, među njima i kongresmen Džerod Nedler.

“Gospodine predsedniče, budno vas pratimo. Američki narod vas posmatra. Ako budete okončali ili ometali Malerovu istragu tako što ćete otpustiti ili (sekretara za pravosuđe Džefa) Sešnsa ili (njegovog zamenika Roda) Rozenstina ili Malera, sunovratićete ovu zemlju u ustavnu krizu”.

Oglasili su se i neki republikanci, uključujući senatora iz Arizone Džefa Flejka.

“On je izgleda dostigao novi nivo, tako da zapravo spominje Malera po imenu i razgovara o ovome, što nije dobar razvoj situacije. Zaista nije”.

Trampovi saveznici navode da je predsednik frustriran istragom, koja se kako izgleda neće skoro završiti.

“Nije bilo dosluha između Trampovog izbornog štaba i Rusa, niti Trampa i Rusa. Nije bilo dosluha”.

Republikanski lideri navode da su dobili uveravanja da Maler verovatno neće biti smenjen. Lider većine u Senatu Mič Mekonel kaže:

“On će otići u smeru u kojem ga činjenice odvedu, a mislim da će imati veliki kredibilitet kod američkog naroda kada dođe do zaključenja ove istrage”.

Ulog za Trampa u istrazi ruskog mešanja je ogroman, smatra analitičar Džon Fortije.

“Ako budemo saznali za daleko direktniju vezu između Trampa i Rusa i kampanje, to će biti veoma štetno za predsednika. Međutim, ako se ispostavi ono što su republikanci u Predstavničkom domu otkrili, da je bilo nekih problema sa strane, ali ne baš u srcu kampanje, onda će predsednikova tvrdnja da nije bilo dosluha dobiti potvrdu”.

Čak i ako Maler bude otpušten, politički ishod bio bi nepredvidiv, kaže Džon Hjudak sa Instituta Brukings:

“Mislim da postoji veliki broj republikanaca koji su sada prihvatili ideju da je Malerova istraga korumpirana i da mora da se okonča. Mislim da mnogi republikanci jednostavno neće čekati skrštenih ruku ukoliko predsednik otpusti Malera, već će aplaudirati zbog tog poteza”.

Demokrate tvrde da bi to potkopalo vladavinu zakona u Sjedinjenim Državama i da bi moglo da dovede do okončanja istrage, koja je do sada dovela do pet priznanja o krivici i podizanju optužnice protiv 13 ruskih državljana kao i bivšeg direktora Trampove kampanje Pola Manaforta.