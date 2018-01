Trnovit put pred Trampovim imigracionim planom

Nacrt imigracionog plana predsednika Trampa u kojem se predlaže otvaranje puta do državljanstva za skoro dva miliona neprijavljenih imigranata, naišao je na brojne prepreke na Kapitol hilu. Nedelju dana pošto je blokada oko imigracione politike na kratko zatvorila vrata federalnih agencija, i sa još samo nekoliko radnih dana pre još jednog mogućeg zatvaranja vlade, članovima Kongresa iz obe stranke ističe vreme za postizanje dogovora.

Hiljade kilometara granice, stotine hiljada mladih neprijavljenih imigratana i samo nekoliko dana za rešenje jednog od najtežih političkih pitanja u Sjedinjenim Državama.

“Mnogo, mnogo godina su razgovarali o imigraciji i ništa nisu postigli. Mi ćemo nešto uraditi, nadamo se”, poručio je američki predsednik Donald Tramp.

Prvi Trampov zvanični govor o stanju nacije bio je najveća pozornica sa koje je mogao da predoči svoj plan Kongresu.

“Naš okvirni plan ima četiri stuba – bezbednost granice, uključujući zid; legalizaciju programa DACA za zaštitu mladih imigranata od deportacije; okončanje lančane porodične migracije; i eliminaciju lutrije za zelenu kartu, što će nas pomeriti bliže ka sistemu zaslužene imigracije”, rekla je portparolka Bele kuće Sara Hakabi.

U predlogu Bele kuće nalazi se nacrt plana kojim bi milion i 800 hiljada neprijavljenih imigranata koji potpadaju pod program DACA dobili državljanstvo u roku od deset do 12 godina. Taj potez je ranije ove nedelje pozdravio senator koji će imati ključnu ulogu u pregovorima.

“Predlog predsednika da otvori put ka državljanstvu za milion i 800 hiljada ‘Sanjara’ je ogroman korak u dobrom pravcu. On zaslužuje da ima fond iz kojeg će moći da finansira sistem za zid, a ne samo zid. Lančana migracija i smanjenje legalne imigracije na polovinu, to su veoma problematična pitanja“, rekao je republikanski senator Lindzi Grejem gostujući u emisiji "This Week" na TV mreži ABC (Ej-bi-si).

Taj predlog međutim kritikuju obe strane – neki republikanci kažu da je "razočaravajući", jer bi neki glasači, pristalice predsednika, put ka državaljanstvu protumačili kao amnestiju.

"Nije jasno da li bi imao dovoljno glasova da prođe u Predstavničkom domu, čak ni među republikancima u Predstavničkom domu", smatra Moli Rejnolds iz Instituta Brukings.

Demokrate u Kongresu žestoko su napale Belu kuću, nazvavši plan “sramotnim” i istakavši da on ne predstavlja američke vrednosti. Liderka demokratske manjine u Predstavničkom domu, Nensi Pelosi nazvala je plan “kampanjom 'Učinimo Ameriku ponovo belom'”.

Vrh republikanske stranke napao je Pelosi uz komentar da je ostalo premalo vremena za stranačke igre.

"Pošto nam se ubrzano približava rok 8. februara, od vitalnog je značaja da nastavimo ozbiljne i konstruktivne razgovore. Američki narod nas je izabrao da donosimo zakone, a ne da razmenjujemo uvrede kako bismo rešili Obamin nezakoniti program DACA i druga imigraciona pitanja. Pozvao bih svoje kolege demokrate da stave dobronamerne razgovore ispred jeftinih osvajanja stranačkih bodova", rekao je lider republikanske većine u Senatu, Mič Mekonel.

S obzirom da je Bela kuća povremeno pružala promenljive smernice što se tiče imigracije, ovaj plan možda neće biti dovoljno privlačan da bi prošao na Kapitol hilu.

"Nema on takav konac koji bi mogao da se provuče kroz veoma tanke iglene uši da bi bio postignut nekakav imigracioni dogovor", smatra Rejnolds.

Sporazum bi trebalo da bude postignut do idućeg četvrtka. 8. februara kako bi se izbegao drugi prekid rada federalne vlade.