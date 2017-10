Trampova poseta Aziji da pojasni regionalnu strategiju SAD

Tokom mandata predsednika Baraka Obame američki zvaničnici su često hvalili takozvano “pomeranje ka Aziji” - odnosno ekonomsko, političko i vojno prestrojavanje ka regionu vidjeno kao ključ za američku budućnost. Devet meseci posle početka Trampovog mandata, američki zvaničnici preduzimaju drugačiji pristup prema Aziji, a neki su zabrinuti da Bela kuća signalizira pomanjkanje predanosti tom regionu.

Donald Tramp će imati niz susreta sa azijskim liderima tokom njegovog prvog putovanja u region u svojstvu američkog predsednika.

Medjutim, Trampova odluka da zaobidje ključni regionalni samit na Filipinima će možda biti zapamćena kao jedan od važnijih aspekata ovog putovanja, a njegovo odsustvo sa tog samita moglo bi da naljuti američke saveznike, kaže Abraham Denmark, bivši visoki zvaničnik za pitanja Istočne Azije u Pentagonu.

“Činjenica da će predsednik otputovati dan pre Istočnoazijskog samita će poslati poruku, odnosno mislim da će taj region ovu odluku videti kao indikaciju pomanjkanja predanosti, potencijalno nedovoljnog interesa za Jugoistočnu Aziju”, kaže Abraham Denmark iz Centra Vilson.

Trampova dugoročna predanost Aziji je već dovedena u pitanje pošto je povukao SAD iz trgovinskog sporazuma poznatog kao Trans-pacifičko partnerstvo (TPP).

“Možete da iznesete pozitivne i negativne argumente o TPP-u – da on ne bi doveo do otvaranja radnih mesta u SAD. Ali je imao ogromnu stratešku vrednost. To je bio znak da će Amerika biti tu bez obzira na sve. A to je sada izgubljeno i Trampova administracija nije pronašla formulu da to zameni", objašnjava Heri Kazianis iz Centra za nacionalne interese.

Umesto toga Trampovom azijskom strategijom dominirala je Severna Koreja što mu je ostavilo malo prostora da iznese širi plan za taj region.

To bi moglo da se promeni tokom ove posete. I kako kaže Denmark, krajnje je vreme za to.

“Ono što naše partnere u Aziji interesuje nije da li će se nastaviti Obamina politika. Oni žele da vide šta je Trampova i sadašnja američka politika. Postoje neki indikatori izneti na brojne načine, ali ovo putovanje pruža predsedniku Trampu istinsku priliku da objasni svoj pristup regionu", smatra Denmark.

To je šansa za američke saveznike u Aziji da otkriju šta pristup “Amerika prvo “ znači za njih.