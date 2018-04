Trampova haotična nedelja: Severna Koreja, Komi, porno glumica

Nekima možda izgleda kao da je ovo bila još samo jedna u nizu nedelja u Trampovoj Beloj kući. Vest o eventualnom istorijskom političkom proboju ka Severnoj Koreji skoro je ugušena pričama o oštroj oceni predsednika od strane bivšeg direktora FBI-a, i pojavljivanjem pred sudom Trampovog advokata i porno glumice, koja tvrdi da je imala aferu sa predsednikom. Neki u Vašingtonu se pitaju da li je ovo postala nova norma ili je to jednostavno politički fenomen Donalda Trampa?

Predsednik Tramp je u svom odmaralištu na Floridi još jednom, pun nade, govorio o postizanju napretka u rešavanju spora sa Severnoj Korejom u vezi nuklearnog programa te zemlje.

Međutim samo nekoliko minuta kasnije, Tramp je oštro kritikovao istragu o ruskom mešanju u američke izbore, koja se kao oblak nadvila nad njegovom administracijom.

"To je loše za našu zemlju. Veoma, veoma loša stvar za našu zemlju. Ali mi nismo bili u dosluhu (sa Rusima). Neće pronaći nikakav dosluh. To ne postoji", rekao je Tramp.

Predsednik je nastavio rat rečima sa Džejmsom Komijem, čovekom čije je otpuštanje sa mesta direktora FBI-a dovelo do postavljanja Roberta Malera na čelo istrage o vezama Trampove izborne kampanje i Rusije.

Komi je u intervjuu listu USA Today rekao da brine da bi predsednik mogao da otpusti Malera i njegovog nadređenog, zamenika državnog tužioca Roda Rozenstajna.

"To je napad na osnove vladavine prava, tako da je to najvažnija stvar. Svi bismo trebali da brinemo o tome. Ovo je iznad politike, iznad stranačke pripadnosti, jer to je sve što mi jesmo kao zemlja", upozorio je Komi.

Tramp je tokom konferencije za novinare upitan o sudbini Malera i Rozenstajna.

"Govorili su da ću da ih se otarasim već tri meseca, četiri meseca, pet meseci, a oni su još tu. Želimo da se istraga završi, da stavimo to iza nas", rekao je američki predsednik.

Međutim neki predsednikovi prijatelji i savetnici podstiču Trampa da preduzme konkretne korake, kaže novinar Asošijeted presa, Džonatan Lamer.

"Neki od tih ljudi su mu predložili – 'hej, moraš da budeš oštriji, Maler se meša u tvoj posao kao predsednika i trebalo bi da ga otpustiš'", istakao je Lamer.

Istraga o ruskom mešanju u američke izbore, i nedavni pretres kancelarija Trampovog ličnog advokata Majkla Koena od strane FBI-a produbljuju klimu političke neizvesnosti u vezi sa Belom kućom, smatra analitičar sa Američkog Univerziteta Kris Edelson.

"Idemo ka nekom raspletu. Vest o Koenu je velika stvar i možda ćemo uskoro saznati nešto više o tome. Ali teško je reći šta to zaista znači? Da li to znači nedelje ili meseci? Nisam siguran”, zaključuje Edelson.

Koen se ranije ove nedelje pojavio u federalnom sudu, zajedno sa porno glumicom Stormi Danijels, što je izazvalo medijsku pomamu na Menhetnu.

Predsednik odbacuje tvrdnje Stormi Danijels da su njih dvoje imali aferu, i kaže da nije upoznat sa time da joj je Koen navodno dao novac kako bi je ućutkao.