Tramp privremeno zabranio izdavanje viza radnicima i studentima iz inostranstva

Predsednik SAD Donald Tramp odlučio je da suzbije imigraciju i obustavi izdavanje viza radnicima i studentima iz inostranstva, a kao razlog je naveo pandemiju koja čini da Amerikanci ostaju bez poslova.

Do kraja godine se neće izdavati radne H-1B vize, kao i studentske J-1 vize, a zabrana važi i za L-1 vize koje se izdaju menadžerima multinacionalnih korporacija. Zabrana se odnosi i na H-2B vize koje su se izdavale za privremene poslove. Te vize će i dalje moći da dobiju poljoprivrednici, zdravstveni radnici, oni koji rade u industriji hrane, čuvaju decu ili pomažu starijima. Zabrana će biti i za tražioce azila kojima će, dok čekaju odluku o azilu, biti zabranjeno da rade godinu dana. To se ne odnosi na one koji već žive u SAD.

Bela kuća ovu odluku pravda time da je neophodno zaštititi radnike u SAD koji gube poslove usled pandemije, a radnici iz inostranstva bi mogli da popune 525 hiljada radnih mesta.

Više od 45,5 miliona Amerikanaca je tražilo pomoć za nezaposlene od sredine marta, što čini četvrtinu radno sposobnog stanovništva. Ipak, broj onih koji primaju državnu pomoć se smanjuje jer su se mnogi vratili na posao.

Trampovi kritičari međutim kažu da predsednik koristi ovu situaciju kako bi ostvario svoje obećanje i smanjio imigraciju u SAD.

Velike poslovne korporacije i manje tehnološke kompanije, kao i Američka trgovinska komora, usprotivili su se zamrzavanju viza i kažu da su mnogi radnici iz inostranstva ključni za obavljanje određenih poslova, te da bi njihovo odsustvo moglo da uspori ekonomski oporavak posle pandemije.

Trampova administracija je saopštila i da produžava zabranu na izdavanje zelenih karti za još 60 dana, koja je uskro trebalo da istekne. Iz ove zabrane, koja je ciljala na prekid spajanja porodica, ipak su bili izuzeti članovi najbliže porodice.

Ove zabrane imaju ograničeni, ali momentalni efekat, budući da su konzulati SAD širom sveta zatvoreni za većinu rutinskih izdavanja viza - zbog pandemije.

Nedavno istraživanje javnog mnjenja koje su sproveli Vašington post i Univerzitet u Merilendu pokazalo je da 65 odsto Amerikanaca podržava zamrzavanje programa za imigrante tokom pandemije koronavirusa. Među njima, u većoj meri to podržavaju republikanci, u manjoj demokrate.