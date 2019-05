Tramp: Putin ne želi da se meša u Venecueli

Predsednik Tramp kaže da je vodio veoma pozitivan razgovor telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o Venecueli I drugim pitanjima, i da je razgovor trajao više od sat vremena.

“On uopšte ne želi da se umeša u dešavanja u Venecueli osim što želi da se dogodi nešto pozitivno. Ja želim isto”, rekao je Tramp reporterima u Ovalnoj kancelariji u petak popodne.

Tramp se sastao sa slovačkim premijerom Peterom Pelegrinijem a svoje razgovore sa Putinom o Venecueli opisao je kao “veoma pozitivne”.

Proteklih dana porasla je tenzija između Vašingtona i Moskve zbog sve veće nestabilnosti u Karakasu. Trampova administracija je optužila Rusiju da sprečava predsednika Venecuele Nikolasa Madura da se odrekne vlasti i pobegne iz zemlje.

“Ovo je naša hemisfera”, izjavio je u sredu savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton. “Rusi ne bi trebalo da se tu mešaju”.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u telefonskom razgovoru ranije ove nedelje rekao državnom sekretaru Majku Pompeu da će biti “ozbiljnih posledica” u slučaju daljih agresivnih koraka u Venecueli, što je interpretirano kao upozorenje Vašingtonu da ne interveniše vojno.

Pompeo i Lavrov trebalo bi da se sastanu na marginama ministarskog sastanka Arktičkog saveta u Finskoj sledeće nedelje a Venecuela će sigurno biti jedna od tema.

Predsednikov tim za nacionalnu bezbednost, u kojem su takođe Bolton, vršilac dužnosti sekretara za odbranu Petrik Šenahen, podsekretar za odbranu Džon Rud i komandant američke južne komande, admiral Kreg Foler, sastali su se u petak u bezbednoj sobi u Pentagonu koja se čuva za poverljive razgovore na najvišem nivou o osetljivim pitanjima i vojnim operacijama. Predstavnici Pentagona kažu da su razgovarali o opcijama za Venecuelu.

Šenahan je rekao novinarima da je na sastanku razmotrena situacija u Venecueli i da se proverilo da li su usklađeni stavovi unutar administracije o toj zemlji.

SAD i većina drugih zapadnih zemalja više ne priznaje Nikolasa Madura kao legitimnog lidera Venecuele, već priznaju Huana Guaida, predsednika venecuelanske Narodne skupštine.

Nuklearni sporazum SAD-Rusija-Kina?

Putin i Tramp su takođe razgovarali o mogućnosti "neke vrste nuklearnog sporazuma" u kojem bi učestvovali SAD i Rusija a moguće i Kina.

“Razgovarali smo o nuklearnom sporazumu gde bismo mi proizvodili manje oružja i oni manje a možda bismo se čak i rešili dela ogromnog naoružanja koje posedujemo sada", objasnio je Tramp. "Već sam razgovarao sa Kinezima i oni bi vrlo voleli da budu deo tog dogovora."

Tramp je izjavio da je takođe sa Putinom razgovarao o Malerovom izveštaju o ruskom mešanju u izbore 2016.

“Nasmejao se i rekao nešto što bi moglo da se svede na to da je od komarca napravljen magarac."

Nakon što ga je više novinara pitalo da li je Putinu poručio da se ne meša u predsedničke izbore 2020, Tramp je konačno odgovorio: "Nismo razgovarali o tome."

Na pitanje Glasa Amerike šta bi mogao da uradi da popravi svoj odnos i komunikaciju sa novinarima, dok se obeležava Međunarodni dan slobode medija, Tramp je odgovorio da ima veoma dobar odnos sa nekim reporterima.

“Nažalost, deo medija me ne pokriva precizno", izneo je tvrdnju Tramp. "Oni se baš trude da me ne prenesu tačno. Zato ne mislim da je to slobodna štampa. Mislim da je to nepoštena štampa. A ja želim da vidim slobodnu štampu."