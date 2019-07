Tramp ponovio da "oni kojima se ne sviđa Amerika mogu da idu"

Predsednik Donald Tramp ponovo je na Tviteru prozvao četiri demokratske predstavnice u Kongresu i poručio im da "ako mrze Ameriku i ako im se ne sviđa - mogu da idu".

​"Ako napadate predsednika, zemlju, zastavu - on mora da se brani. Ono što ta ekipa ne voli kod Donalda Trampa je to što primenjuje zakone koje je doneo Kongres", napisao je Tramp na Tvitreru i dodao da su one pripadnice "radikalne levice sa kojom demokrate iz straha neće da se obračunaju".

Tramp je, iako ih nije imenovao, govorio o četiri demokratske predstavnice u Kongresu: Aleksandriji Okasio Kortez, Ilhan Omar, Rašidi Tlaib i Ajani Presli.

Predstavnički dom Kongresa, u kojem su većina demokrate, glasaće o rezoluciji kojom se osuđuju "rasistički komentari predsednika Trampa o članicama Kongresa".

Lider demokrata u donjem domu Steni Hojer kazao je da se nada da će "republikanci staviti zemlju, a ne partiju na prvo mesto" i glasati za rezoluciju uz demokrate.

Tekstom rezolucije se "snažno osuđuju rasistički komentari predsednika Donalda Trampa kojim se legitimizuju mržnja i strah prema novim Amerikancima i ljudima drugih rasa, i kojima predsednik Tramp poručuje imigrantima, ili onima koje vidi kao imgirante, da se vrate odakle su došli; i predstavnicima u Kongresu koji su imigranti poručuje da ne pripadaju Kongresu SAD".

Sve je počelo serijom Trampovih tvitova u nedelju u kojima je, ne imenujući nikoga, poručio da je "jako interesantno to što se demokratske predstavnice u Kongresu, koje su inače došle iz zemalja čije su vlade potpuna katastrofa i najkorumpiranije na svetu, usuđuju da glasno i govore najmoćnijoj državi na svetu kako da vodi svoju vladu...Zašto se ne vrate odakle su došle, poprave situaciju u tim zemljama i onda nam kažu kako se nešto radi.."

​Četiri demokratske predstavnice u Kongresu, Aleksandrija Okasio Kortez, Ilhan Omar, Rašida Tlaib i Ajana Presli, su se našle prozvanim i reagovale su.​ Od njih četiri, samo je Omar rođena u Somaliji, a sve ostale u SAD.

"Predsednik napada rasistički - sve četiri predstavnice u Kongresu su pripadnice drugih rasa. To je agenda belačkog nacionaliste", rekla je Ilhan Omar.

"Apelujem na lidere u Predstavničkom domu Kongresa, mnoge od mojih kolega, a pokrenu proces opoziva ovog predsednika koji ne poštuje zakone", rekla je Rašida Tlaib.

"Ne zna kako da opravda svoju politiku, pa nas napada na ličnoj osnovi i to je suština", rekla je Aleksandrija Okasio Kortez.

Nakon što su reagovale četiri predstavnice u Kongresu, oglasio se i predsednik Donald Tramp koji je odbacio kritike da su njegovi komentari rasistički i suprotni američkim vrednostima.

"Ne brine me to jer su mnogi saglasni sa mnom. Ako im se ne sviđa ovde, mogu da idu. One mrze našu zemlju", rekao je predsednik SAD.

Preddsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi rekla je da su Trampovi komentari "odvratni" i pozvala i republikance da se pridruže osudi predsednikovih komentara.

Neki republikanski senatori - Lisa Murkovski, Suzan Kolins, Pat Tumi i Mit Romni su kritikovali Trampove komentare.

Ali, senator iz Južne Karoline Lindzi Grejem, bliski saradnik predsednika Trampa, smatra da je predsednik trebalo da snažnije kritikuje četiri demokratske članice Kongresa.

On je za Foks Njuz kazao da su "Okasio Korez i ostale gomila komunista koje mrze Izrael, mrze Ameriku, graničnu policiju zovu čuvarima koncentracionih logora..One su antisemite i protiv Amerike", rekao je Grejem.