Tramp opet vređao TV voditeljku na Tviteru

Predsednik SAD Donald Tramp nastavio je napade na medije i rugao se poznatom TV licu na svom Tviter nalogu. U komentaru na Tviteru vređao je voditeljku jutarnjeg programa na TV MSNBC, Miku Bžežinski i njenog verenika Džoa Skarboroua, koji vode emisiju „Morning Joe“.

“Čuo sam da slabo gledana emisija “Morning Joe” loše govori o meni. (ja je ne gledam više). Pa kako su onda luda Mika, sa niskim koeficijentom inteligencije, I psihopata Džo tri noći zaredom, uoči Nove godine, dolazili u Mar-a-Lago I insistirali da mi se pridruže. Njoj je lice bilo jako krvavo od fejs-liftinga. I odbio sam ih!”, napisao je predsednik SAD na Tviteru.

Par je saopštio da su odlazili u Mar-a-Lago, inače Trampovo imanje na Floridi, da ugovore intervju s njim mesec dana pre inauguracije.

Iako se Tramp pojavljivao u njihovoj emisiji pre nego što je I zvanično stupio na dužnost, otkad su počeli da ga kritikuju, on ih napada.

Direktor za komunikacije Bele kuće Den Skavino takođe se uključio u Tviter prepisku I napisao da su “glupa Mika I njen ljubavnik, ljubomorni Džo zbunjeni I tužni otkad im predsednik više ne odgovara na pozive. Ludo.”

Mika Bžežinski odgovorila je na svom Tviteru I postavila fotografiju žitarica marke “Cheerios” sa sloganom “Pravljeno za male ruke”(dečje). Ona je aludirala na temu iz kampanje, kada je veličina Trampovih ruku bila predmet političkih šala.

Televizija NBC, na kojoj se emituje “Morning Joe” u saopštenju navodi da je “tužan dan za Ameriku u kome predsednik provodi vreme u maltretiranju, laganju I sitnim ličnim napadima, umesto da radi svoj posao.”

Najmanje četvoro republikanaca osudilo je Trampov tvit: senator iz Nebraske Ben Sejs napisao je “Molim Vas prestanite. To nije normalno to je ispod nivoa Vaše kancelarije.” Senator iz Karoline Lindzi Grejem poručio je Trampu: “Gospodine predsedniče, vaš tvit je ispod nivoa Bele kuće Ipokazuje šta je pogrešno u američkoj politici, a ne ono što je dobro.” Lider republikanske većine u Predstavničkom domu Kongresa Pol Rajan rekao je da “on to ne vidi kao odgovarajući komentar, I da se trude da debata bude civilizovana I da se poboljša njen ton, ali da ovakvi komentari tome ne doprinose.”

Portparolka Bele kuće smatra da će “predsednik ponovo biti neko koga če maltretirati.”