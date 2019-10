Tramp odustao od planova da organizuje samit G7 u svom klubu

Predsednik Donald Tramp tvitovao je u subotu veče da je otkazao planove da se naredni samit G7 održi u njegovom golf klubu u Majamiju, na Floridi.

Predsednik je prošle nedelje izneo planove o održavanju samita u odmaralištu "Trump National Doral", ali je od toga odustao posle kritika obe stranke.

Tramp je na Tviteru osudio medije i demokrate što su se protivili održavanju samita u odmaralištu "Doral".

“Mislio sam da radim nešto veoma dobro za našu zemlju, tako što ću ugostiti lidere G7 u odmaralištu "Doral", koje je veliko, nalazi se pored međunarodnog aerodroma u Majamiju, ima izvanredne sale i svaka delegacija bi imala zgradu od 50 do 70 soba. Rekao sam da bi to uradio bez zarade ili ako je to zakonski dozvoljeno, bez troškova po SAD. Međutim, kao i obično, neprijateljski mediji i njihovi demokratski partneri su poludeli", tvitovao je Tramp.

Predsednik je naveo i da će se za mesto održavanja samita biti razmatrane ostale lokacije, među kojima je i Kemp Dejvid - predsednička rezidencija u Merilendu.

SAD su, inače, na redu da budu domaćin samita Grupe 7 2020. godine.