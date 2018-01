Tramp odgovara na "Vatru i bes": Ja sam genije

Američki predsednik Donald Tramp nastavio je da kritikuje medije I knjigu Majkla Vulfa “Vatra I bes” u kojoj je opisan kao detinjast I kao osoba kojoj je potrebna psihijatsijska pomoć, a njegovo upravljanje zemljom kao haotično.

Tramp je u seriji tvitova kritikovao knjigu, a u današnjim tvitovima osvrnuo se I na tvrdnje Vulfa da je mentalno nepodoban da bude predsednik I okrivio demokrate za to što, kako je rekao, koriste istu strategiju kao I protiv Ronalda Regana 80-ih.

“Sada kada se, posle godinu dana, ispostavilo da je priča o dosluhu sa Rusijom lažna, demokrate I njihovi mediji koji šire lažne vesti, vade iz rukava strategiju Ronalda Regana I pozivaju se na mentalnu stabilnost I inteligenciju”, napisao je Tramp.

Predsednik je napisao da su “njegovi najveći potencijali u životu mentalna stabilnost I to što je jako pametan.”

“Korumpirana Hilari Klinton je igrala na tu kartu, ali je izgubila. Ja sam od veoma uspešnog biznismena, preko TV zvezde, iz prvog pokušaja, stigao na mesto predsednika SAD. I sve to me čini ne samo veoma pametnim, već genijem, I to veoma stabilnim genijem”, napisao je Tramp.

Prethodno je na Tviteru za autora Majkla Vulfa napisao da je totalni gubitnik, a da je njegova knjiga veoma dosadna I neistinita.

“Iskoristio je traljavog Stiva Benona koji je otpušten I molio da se vrati na posao. Sada su “traljavog” Stiva svi napustili kao psa. Žalosno!”, napisao je američki predsednik.

Majkl Vulf je rekao da stoji iza svega što je izneo u knjizi. “Jedna od stvari na koje možete da računate su napadi Donalda Trampa. Zvaće vas njegovi advokati, on tako radi stvari već 35 godina”, rekao je Vulf za TV mrežu NBC.

“Reći ću vam kako su ga svi opisali: kao dete. Sve mora da se vrti oko njega”, rekao je Vulf.

Tramp je negirao da je Vulfu bio dozvoljen pristup Beloj kući. Advokati predsednika su najpre pokušali da zaustave prodaju knjige, ali je zapravo izazvan kontraefekat – knjiga je za dan postala bestseler.

Nekoliko nezavisnih izvora je potvrdilo da je Majkl Vulf poznat po objavljuvanju provokativnih priča, za koje se ponekad ispostavljalo da su neosnovane ili sporne.

Jedan od starijih vašingtonskih novinara Majk Alen, u objavi “Aksiosa”, napisao je da su “pojedini delovi knjige “Vatra I bes” pogrešni, urađeni traljavo ili da je autor zloupotrebio nezvanično date izjave”. Ipak, Alen kaže da ima I delova u kojma je Vulf u pravu: “u portretisanju Trampa kao emocionalno nestalnog” I toga da “mnogi koji mu služe imaju loše mišljenje o njemu”.