Tramp i Merkel na suprotnim stranama uoči samita G20

Američki predsednik Donald Tramp i nemačka kancelarka Angela Merkel naći će se na suprotnim stranama kada je reč o klimi i trgovini tokom predstojećeg samita Grupe 20 najrazvijenijih ekonomija sveta, koji se održava u petak u Hamburgu. Međutim, mogli bi da ih ujedine teme poput kontraterorizma i kineskog snižavanja cena čelika.

Dok policija pojačava patrole, a demonstranti postavljaju kamp, niko ne očekuje lagan kraj nedelje u Hamburgu. Angela Merkel zarekla se da će raditi na ostvarivanju konsenzusa, ali ne predviđa čudo, kada je reč o svojim odnosima sa američkom administracijom.

“Mislim da postoji visok stepen sličnosti, što se tiče drugih pitanja, imamo visok stepen razlika i stoga ne želim da predviđam kako će teći razgovori, ali ne mislim da ćemo na kraju imati ujedinjene pozicije u vezi sa svim pitanjima. Međutim, ima smisla i pošteno je da razgovaramo o svim pitanjima međunarodne diplomatije", kaže nemačka kancelarka Angela Merkel.

Predsednik Tramp kaže da ima smele planove da uvede tarife ili ograniči uvoz čelika, što je njegova poslednja i možda najozbiljnija pretnja da zaštiti američku industriju i delove svoje strategije „Amerika na prvom mestu“, zbog koje su partneri iz G-20 nervozni.

“Ono što on radi je u stvari da poteže mnoštvo pitanja: NAFTA, kritika klimatskih promena, zato što u stvari želi otprilike politiku bez obaveza. Mislim da na kraju, on svakako želi slobodnu trgovinu u smislu da on ne bude na gubitku ni u kom slučaju, ali ono što pokušava da razotkrije je možda samo deo dvoličnosti zemalja poput Kine, koje govore o otvorenosti, ali se ne pridržavaju toga uvek. Stoga će doći do prave borbe titana na ovom samitu”, kaže politički ekonomista sa Univerziteta Midlseks Tim Evans.

Trampova šokantna retorika donosi rezultate. Pošto je zapretio da neće zaštititi NATO saveznike koji ne budu plaćali svoj deo za odbranu, usledila su obećanja zemalja članica da će povećati svoje doprinose. Rekao je da će pocepati Sporazum o slobodnoj trgovini u Severnoj Americi (NAFTA), a sada ima sporazum sa Meksikom o izvozu šećera.

Na meti američkog lidera sada je Kina i njen jeftini čelik za izvoz, koji se okrivljuje za gubitak radnih mesta ne samo u SAD, već i Velikoj Britaniji i drugim zemljama G-20, uključujući Nemačku.

Klima je važno pitanje za neke od lidera G-20, ali analitičari veruju da bi pretnja jeftinog kineskog čelika mogla da bude zajednički cilj, i da stoga ima prednost.

“Mnoge od zemalja G-20 prolaze kroz identične ekonomske probleme i ograničenja s kojima se SAD suočavaju. Tako su na primer, u Britaniji, čeličane u Port Talbotu i Redkaru zatvorene, zbog prekomernih zaliha kineskog čelika. To nije mnogo drugačije od onoga što se dešava u Ohaju i Pensilvaniji. Tako da mislim da postoji šansa da to na samitu dobije veliku podršku”, ocenjuje Šanker Singam sa Instituta "Legatum".

Ukoliko lideri uspeju da pronađu zajednički jezik, biće to oštar kontrast u odnosu na ono što se dešava na ulicama Hamburga, na kojima su demonstranti već uveliko spremni da izraze svoje mišljenje.