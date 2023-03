Da li će Tramp biti uhapšen i koji su naredni koraci posle optužnice?

NJUJORK - Svakoga dana stotine ljudi završe u pritvoru u Njujorku. Očekuje se da se tu nađe i bivši predsednik Donald Tramp, najranije sledeće nedelje, javlja AP.

Velika porota na Menhentu odlučila je da se podigne optužnica protiv Trampa. Ova odluka usledila je posle istrage okružnog tužioca Alvina Braga o tome da li je Tramp falsifikovao poslovna dokumenta kada je preko svog advokata platio porno glumici Stormi Danijels 130.000 dolara, da ne bi govorila o njihovoj navodnoj aferi. Sve se to dešavalo tokom Trampove izborne kampanje 2016.

Detalji optužnice nisu poznati, ali je Tramp prvi američki predsednik koji će biti krivično gonjen.

Donald Tramp tvrdi da je posredi politički progon i da je potpuno nevin.

Izvori agencije AP tvrde da su u toku pregovori kancelarije tužioca i Trampovih advokata o njegovoj predaji nadležnim organima, koja bi mogla da se desi sledeće nedelje. Iz kancelarije tužioca saopšteno je da su kontaktirani Trampovi advokati kako bi se o tome razgovaralo.

Kakva je procedura kad je neko optužen za krivično delo u Njujorku?

Za bilo koga ko je optužen u Njujorku za krivično delo, bilo da je siromašan i bogat, protokol je isti. Po predaji u policijskoj stanici se uzimaju otisci prstiju, optuženi se fotografiše i uzimaju mu se osnovni podaci. Potom se optuženi pritvara na najmanje nekoliko sati.

Optuženi mora da preda svoj mobilni telefon i ostale lične stvari, i advokati često ne mogu da budu uz optužene kada prolaze kroz ovaj proces. Zato im savetuju da ne daju nikakve izjave.

Detalji poput stavljanja lisica na ruke zavise od slučaja do slučaja. Mnogi optuženi biraju da se sami predaju i onda se pregovara o uslovima za to.

Ali, nije poznato šta se radi u situaciji kada je optuženi bivši predsednik Amerike, kojeg i dalje štite pripadnici Tajne službe. Svaki predsednik SAD ima pravo na to i obezbeđenje mu se ukida samo ako on to zatraži. Tramp to nije uradio, tako da će agenti verovatno biti sa njim.

Džeremi Saland, bivši tužilac sa Menhetna, kaže da je ovo jedinstven slučaj.

"Ako Tramp odluči da se preda, treba očekivati relativno brz proces i puštanje na slobodu bez kaucije. Ne verujem da će bivši predsednik biti odveden u policijsku stanicu sa lisicama na rukama, kroz masu ljudi na ulici. Ovde je stvar i u bezbednosti", kaže Saland.

Šta pokazuju dosadašnji slučajevi poznatih ličnosti?

Optuženi se često, ako znaju da im sledi hapšenje, sami predaju policiji, ali to zavisi od ozbiljnosti optužbi.

Na primer, direktor Trampove organizacije Alen Vajselberg, optužen za poreske malverzacije 2021, sam se predao kako bi izbegao "medijski cirkus", napisao je njegov advokat tada.

Vajselberg je došao u zgradu suda oko 6.15 ujutru i odveden je na razgovor. Osam sati kasnije, posle saslušanja, pušten je na slobodu i prošao je kroz hodnik pun televizijskih kamera. On je na kraju priznao krivicu za poreske malverzacije.

Filmski producent Harvi Vajnstin se predao u policijskoj stanici na Menhetnu zbog optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje 2018.

Na kratko je zadržan u pritvorskoj ćeliji, a onda je sa lisicama na rukama odveden u sud - što su ispratile stotine novinara ispred zgrade.

Tri sata nakon predaje, Vajnstin je saslušan i pušten kući sa nanogicom, i uz kauciju od milion dolara. Nakon toga je osuđen u Njujorku, i Los Anđelesu, po sličnim optužbama.

Ali, neka hapšenja nisu planirana unapred, čak i kad su u pitanju poznati.

Takav je bio slučaj sa bivšim direktorom MMF-a, Dominikom Stros Kanom, kojeg je spremačica u hotelu optužila za seksualno zlostavljanje 2011.

Stros Kan je izveden iz aviona na njujorškom aerodromu. Negirao je optužbe i oko 36 sati proveo na ispitivanju. Potom je poslat u ozloglašeni njujorški zatvor Rajkers, i tu je proveo nekoliko dana. Pušten je u kućni pritvor, uz kauciju od milion dolara.

Tužilaštvo na Menhetnu je u međuvremenu prekinulo krivično gonjenje Stros Kana, ali ga po privatnoj tužbi goni žena koja tvrdi da je napao.