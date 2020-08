Tiodoović: Vakcinisati protiv gripa od 1. oktobra, da se izbegne sudar sa koronom

Epidemiolog i član Republičkog kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da bi vakcinacija protiv gripa trebalo da počne od 1. oktobra, kako ne bi došlo do sudara sa koronavirusom.



Tiodorović je za jagodinsku TV Palma plus, kako prenosi Beta, u subotu uveče rekao da je to "veliki posao koji treba odraditi" i zato je za to da ta vakcinacija počne već 1. oktobra.



"Tu vakcinaciju treba da uradimo da ne bi došlo do miksanja ta dva virusa, običnog gripa i korone i da istovremeno imamo i grip i koronu. To bi bilo strašno", upozorio je Tiodorović.



Kako je rekao, "takva tragična situacija desila se Italiji marta ove godine, kada se u Italiji pod epidemiju gripa podvukla epidemija korone i to je delovalo strahovito loše sa ogromnim ljudskim gubicima".



"Nas niko ne treba da podseća kada u mirnoj situaciji počinje vakcinacija protiv gripa. Tada dolaze penzioneri i hronični bolesnici i sami pitaju jel stigla vakcina. Oni ne bi dolazili da im ta vakcina ne pomaže", rekao je Tiodorović.



Dodao je da ne postoji vakcina koja 100 odsto štiti, ali kod ljudi koji imaju narušen imuni sistem, sa hroničnim oboljenjima, ta vakcina će mnogo značiti za blažu kliničku sliku, dok kod starih i bolesnih ta vakcina može značiti prevenciju od smrti, objasio je on.

Početak školske godine "veliki prelomni trenutak"

Branislav Tiodorović ocenio je da je početak nove školske godine veliki prelomni trenutak i ispit za kompletno društvo i obrazovni sistem.



"Moramo se spremiti i biti odgovorni. I roditelji i radnici u obrazovanju. Od dece možemo zahtevati dobru saradnju i da ih dobro edukujemo, a zdravstveni sistem mora da pomogne", rekao je Tiodorović za Radio televizije Srbije.

Dodao je da misli da je mnogo važno da deca od prvog do četvrtog razreda krenu u školu, zbog toga što će to za njihov razvoj biti presudno, kao i da će se poštovati predlozi prosvetnih radnika.

U subotu pet umrlih, 238 pozitivnih

U protekla 24 sata, do subote u 15 sati, u Srbiji je od posledica kovida-19 preminulo pet osoba, a od 8.529 testiranih registrovano je 238 pozitivnih na koronavirus, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenosi FoNet.

Na bolničkom lečenju trenutno je 1.947 pacijenata, a na respiratoru 75. Od početka epidemije u Srbiji je registrovan 29.471 slučaj koronavirusa, a preminulo je 670 ljudi. Testirano je 798.009 osoba.