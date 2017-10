Tehnološke kompanije pod lupom zbog ruske istrage

Tehnološka industrija sebe predstavlja kao pozitivnu silu koja povezuje svet i služi da se informacije slobodno prenose. Međutim Silicijumska dolina je pod lupom otkada su se pojavili izveštaji da su neki u Rusiji koristili usluge te tehnologije kako bi uticali na mišljenje američke javnosti.

Beskrajni redovi osnivača startapova na konferenciji TechCrunch Disrupt predstavljaju svoje tehnološke ideje u nadi da će da privuku pažnju investitora i potrošača.

Nevolje, koje se za gigante Silicujmske doline poput Fejsbuka kuvaju u Vašingtonu pošto su se pojavile vesti da je Rusija koristila društvene medije kako bi uticala na američke izbore prošle godine, odavde izgledaju daleko. Ipak, ovi preduzimači se pitaju šta mogu da kontrolišu, a šta ne kada se radi o tehnologiji koju prave.

“Ono što tehnologija omogućava ljudima je da imaju više slobode da stvaraju i više slobode da komuniciraju. Zle poruke su možda bile tihe u prošlosti, a to sada može da bude prilično glasno”, smatra Leklan Filips iz kompanije "Adrobot".

Kompanija Leklana Filipsa pomaže biznisima da naprave video reklame i da ih distribuiraju po društvenim mrežama. Zabrinutost u visokim krugovima oko ruskog korišćenja Fejsbuka za širenje konfliktnih poruka u Sjedinjenim Državama, naterala je Filipsa na razmišljanje.

“Za mene kao pojedinca i za moju kompaniju, integritet je nešto apsolutno najvažnije. Ne bih želeo da širim informacije sa kojima se lično ne slažem, barem donekle. Mislim da je važno da kompanije to rade. Pogotovo sada. Vremena su osetljiva”.

Ejmi Čen je osnovala 99 glasova, kako bi ljudima omogućila da ocenjuju političare i biznise. Ona još uvek pokušava da pronađe tehnologiju koja će da zaštiti sistem kako neko ne bi namestio da izgleda kao da mnogo ljudi glasa na ovaj ili onaj način.

“Ne znam da li tehnologija može da reši ovaj problem. Bilo bi lepo kada bi svaka osoba dobila jednu osobu i jedan glas i to je platforma gde možete da ocenite javno mnjenje”.

Neki preduzimači kažu da je važna namera neke kompanije, a ne svi načini na koji neka tehnologij amože da se upotrebi i zloupotrebi.

“Mislim da bi trebalo da postoji neka regulativa, ali to može da se kaže za bilo koju industriju. Ako uzmete u obzir čime se sada bavim – prostor za šifrovane poruke, ljudi kažu da ima nedostataka u tom bezbednosnom sistemu … da neki zaposleni mogu to da koriste za razne stvari, možda ne za najpozitivnije stvari na svetu. To možete da kažete i za auto kompanjiu ili za avio kompaniju, zar ne? Ako kompanija ima dobre namere, od početka, onda je to u redu”, ističe Dilan Sido iz kompanije "Disappears.com".

Fejsbuk je najavio da će dodati više ljudi koji će pregledati i nadgledati automatizovan proces za reklame. Cilj – da se izdvoje reklame koje ciljaju na ljude koji su protiv neke rase, etničkog porekla, religije ili drugih grupa.

“Moje ubeđenje je da smo mi i dalje ljudsko društvo i da nam treba ljudski sloj koji će da garantuje da smo mi ljudi koji pričaju sa ljudima”, kaže Leklan Filip.

Čak i na konferenciji u San Francisku gde prevladava uzbuđenje oko budućnosti, prisutan je osećaj da su opseg i moć tehnologije zastrašujući.