Sve više poslova u uslugama za bogate Amerikance

Klasa američkih bogataša je imućnija nego ikada, i ima više novca za luksuzne usluge, kao što su masaže, manikir i pedikir i angažovanje privatnih trenera.

Dok broj poslova za Amerikance iz srednje klase nastavlja da se smanjuje, raste broj radnih mesta na dnu i vrhu platne lestvice. Radnici u novoj, nižoj klasi, koji vode računa da zadovolje sve prohteve dobrostojećih, ponekad se nazivaju "radnicima za bogataše."

“Ima više ljudi na vrhu, koji mogu da kupuju usluge", kaže Mark Mjuro, istraživač instituta Brukings. "Ne samo da ima više bogataša nego ima i više ljudi koji su dovoljno imućni i spremni plate te usluge - bilo da je reč o instruktorima joge, ili šetačima pasa ili kuririma koji za njih obavljaju različite sitne poslove. A na donjem delu društvene lestvice ima mnogo ljudi kojima su potrebni takvi poslovi."

Radnici u službi bogatih su najčešće žene - i Latinoamerikanci. To su često ljudi bez fakultetske diplome, koji rade nekoliko poslova, pružajući usluge ljudima koji materijalno bolje stoje od njih.

"Ono što nam nedostaje u ovoj zemlji su prihodi srednje klase - poslovi za koje možemo reći da su tradicionalno solidniji i dostojanstveniji", ističe Mjuro.

Na tržištu rada, za radnike bez višeg obrazovanja, najbrže raste broj poslova u domenu usluga i lične nege, pokazuju podaci američkog Biroa za statistiku rada. Očekuje se da će, u narednih 10 godina, broj takvih poslova porasti za 17%, što će dovesti do otvaranja milion novih radnih mesta.

Broj radnika koji pružaju usluge manikira i pedikira udvostručio se između 2010. i 2017, prema podacima instituta Brukings. Broj fitnes trenera i šetača pasa povećao se i do tri puta više od prosečne stope zapošljavanja. Mjuro kaže da najmanje tri miliona ljudi u SAD trenutno živi od takvih poslova.

“Ne brine nas toliko što takvi poslovi postoje, nego to što oni nisu posebno dobri poslovi, zbog strukture rada u Americi. Oni nisu dobro plaćeni", kaže američki analitičar.

Takve radnike lako mogu da eksploatišu njihovi poslodavci i retko dobijaju beneficije kao što su bolovanje, plaćeni odmor ili penziono osiguranje.

Pa opet, takvi poslovi jesu prilika za nove imigrante da počnu karijeru u Americi. Trećina američke radne snage trenutno se bavi takozvanom ekonomijom honorarnih poslova. Oko 10% njih radi puno radno vreme u takvim zanimanjima a ostali prihvataju povremene poslove - kao što je vožnja Ubera - da dopune svoj prihod od glavnog posla.

“Mislim da je to dobro za ekonomiju jer su to ljudi kojima je potreban posao a potražnja je najvažnija za radnike", kaže Luis Helman, direktor Instituta za radne studije na Univerzitetu Kornel. "Pitanje nije kako da se otarasimo ekonomije honorarnih poslova, nego kako da radnicima pružimo veću sigurnost i zaštitu? I to nije samo pitanje za honorarne radnike već za sve radnike sa niskim primanjima u Americi."

Hajman kaže da je jedno od rešenja - da se uspostavi jednostavni sistem beneficija. "Svaki put kada dođe do transakcije, kada vam neko dođe na vrata i nešto dostavi, jedan dolar treba da ide u njegov penzioni fond a jedan u fond za zdravstveno osiguranje", ističe on. "Mi želimo da omogućimo honorarnim radnicima da imaju takve transakcije."

Potražnja za uslužnim delatnostima ove vrste će verovatno uvek postojati - za poslovima koji često služe da pokažu razliku između bogatih i siromašnih.

"Ne mislim da je to posebno lepa struktura jednog društva", smatra analitičar Mjuro. "Mislim da će proizvesti mnogo nezadovoljstva i frustracije na donjoj polovini lestvice. Ne mislim da je, u celini gledano, takvo stanje stvari zdravo, i zato moramo da obezbedimo da ti poslovi budu dostojanstveni".