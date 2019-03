Suroi: Interes Kosova je bogata i jaka Srbija

Kosovski novinar i publicista Veton Suroi izjavio je danas u Beogradu da je ideja o razmeni teritorija između Srbije i Kosova katastrofalna za odnose običnih Srba i Albanaca.

Na skupu "Nova paradigma za Kosovo i Srbiju", čiji su organizatori Forum za etničke odnose i Fondacija za otvoreno društvo, Suroi je rekao da etničko razgraničenje nije moguće, jer, kako kaže, ne možete izbaciti sve Srbe ili Albance sa neke teritorije i misliti da ste time nešto rešili:

"Kada neko počne razgovarati o razmeni teritorija, to je klik u našim glavama da će se nešto loše desiti. Jer smo to videli, ne da smo to predvideli, nego smo videli kako to funkcioniše u Hrvatskoj, videli smo kako to funkcioniše u Bosni, videli smo pokušaje toga kako to funkcioniše na Kosovu. Neko, kada čuje jednog ili drugog predsednika kada kaže da bi on nekakvo novo razgraničenje, prvo pitanje koje Srbina na Kosovu sebi postavi je - gde će proći granica", rekao je Suroi na skupu.

Po rečima Vetona Suroija, interes Kosova bi trebalo da bude Srbija kao jaka i bogata država radosnih građana.

"Nije cilj da komšiji crkne krava, već da se oteli", rekao je Suroi:

"Jer samo bogata i radosna Srbija može biti deo radosnog komšiluka. I obrnuto, kada je Srbija melanholična, problematična, a posebno ratno raspoložena, Srbija je, ne samo problem za sebe, Srbija je problem za ceo ovaj prostor", ističe Suroi.

Suroi je konstatovao da je u Srbiji zastupljen govor gubitnika, kada se tvrdi da treba ići ka teškom kompromisu, koji će biti pakao za obe strane. "Zašto mir ne bi mogao biti lepa budućnost, već mora biti nešto što stvara nelagodnost", upitao je Suroi.

On je ocenio da odnosi između Rusije i Zapada ne vode ka dogovoru između Beograda i Prištine. "Interesi Kosova i Srbije ne bi trebalo da služe kao moneta za potkosurivanje u igri velikih sila", rekao je Suroi.