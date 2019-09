Sukob Samostalne liberalne stranke i Srpske liste: Ko zastrašuje birače uoči izbora?

Iako kampanja za izbore na Kosovu zvanično još nije počela, Srpska lista je preko pojedinih zdravstvenih ustanova krenula sa pritiscima i otpuštanjem s posla, ljudi koji su bliski Samostalnoj liberalnoj stranci, tvrde u ovoj partiji. S druge strane Srpska lista poručuje da joj nije potrebno da se služi bilo kakvim, kako navodi, prljavim trikovima kako bi ponovo zavredila više puta potvrđeno poverenje birača.

Članovi Samostalne liberalne stranke okupili su se u utorak ispred Kliničko bolničkog centra Priština čije je sedište u Gračanici, u znak protesta zbog kako tvrde šikaniranja pojedinih ljudi bliskih ovoj partiji od strane rukovodstva ovog centra.

Slađana Đokić, koja je skoro 30 godina zaposlena u Kliničko bolničkom centru Priština, sa trenutnim sedištem u Gračanici, dobila je u utorak rešenje o suspenziji s posla u periodu od tri meseca, zbog kako se navodi u obrazloženju, povrede radne obaveze.

Slađana je majka Sandre Đokić koja je kandidat za poslanika Samostalne liberalne stranke na predstojećim parlamentarnim izborima koji će biti održani 6. oktobra. Iako joj je rešenje o suspenziji uručeno u utorak, ono je doneto još 4. ovog meseca kada je Slađana, kako kaže, sa svojim direktorom Bratislavom Lazićem imala dvočasovni razgovor.

“Razgovarali smo od 10 do 12 i nikakav dogovor nismo postigli, jer je on tražio da ja utičem na moju ćerku Sandru Đokić, koja ima 30 godina, da se povuče sa liste SLS-a, da ne bude kandidat za poslanika, da istupi iz SLS-a i da ćemo onda sasvim drugačije da razgovaramo. U svakom drugom slučaju bilo koje drugo rešenje ne dolazi u obzir, ja ću da budem kolateralna šteta i odmah mi je rekao da ću da dobijem otkazno rešenje. Ja sam njemu tog dana rekla da moje dete ima 30 godina, da ima pravo na svoj život, na svoje razmišljanje i da ću ja kao roditelj da stanem iza svog deteta kako god bude ona odlučila“, kaže Slađana Đokić.

Predsednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović tvrdi da iza svega stoji Srpska lista koja je, kako ističe, u velikoj panici, jer nema nikakvu drugu mogućnost da dobije bilo koji glas, osim represijom i pritiskom.

„Ovo je još jedan pakazatelj da je istina na našoj strani, da je narod na našoj strani, da su oni koji su protiv u strahu. Ovo ne rade ljudi, ovo ne radi oni koji su hrabri, ovo ne radi oni koji veruju sebe. Ovo rade kukavice. Ovo rade oni koji mrze čitav svet, a posle podne mrze sami sebe. Znači oni nisu niti za Albance, niti za Srbe, niti za Gorance, ni za koga. Oni nemaju veru, oni ne veruju ni u Boga, ni u ljude“, kazao je Petrović.

Od direktora Kliničko bolničkog centra u Gračanici Bratislava Lazića u utorak nismo uspeli da čujemo komentar, jer se, kako nam je rečeno u upravi KBC-a, nalazi u Beogradu.

Sandra Đokić koja je kandidat za poslanika Samostalne liberalne stranke pročitala je otvoreno pismo ove partije upućeno rukovodiocima zdravstvenih i obrazovnih institucija koje na Kosovu funkcionišu u sistemu Republike Srbije.

„Vi kao najvažniji, najbolji i najobrazovaniji deo našeg društva, ne bi smeli da se spuštate na tako mizeran nivo i da učestvujete u hajci protiv vaših sugrađana koji su politički protivnici Srpske liste, koja okuplja ljude koji nisu dostojni vama ni cipele da očiste, a ne da vama manipulišu i da vas koriste u političke svrhe“, rekla je Sandra Đokić.

Samostalna liberalna stanka saopštila je u ponedeljak veče da je podnela krivičnu prijavu i protiv direktora Doma zdravlja u Štrpcu doktora Saše Krstičevića, jer je, kako tvrde u ovoj partiji pretio smrću predsedniku opštinskog odbora Samostalne liberalne stranke Saši Đorđeviću, koji je zaposlen u Domu zdravlja u Štrpcu.

Đorđević je nakon razgovora sa svojim direktorom, u ponedeljak dobio rešenje o otkazu s posla, takođe zbog kako se navodi povrede radne obaveze.

„Direktor mi je pretio i pitao zašto sam na pogrešnoj stani. Nisam želeo da prihvatim ono što je on tražio od mene, a to je da raspustim čitav odbor SLS-a u Štrpcu. On se na tome se nije zaustavio, krenuo je sa pretnjama. Rekao je, ukoliko se ne povučem i ne raspustim odbor, da će glave biti u pitanju ne samo moje, već i mojih kolega“, kazao je Đorđević na konferenciji za novinare Samostalne liberalne stranke.

„Protiv direktora Doma Zdravlja u Štrpcu Saše Krstičevića je podneta krivična prijava sa brojnim dokazima i tonskim materijalom od sat vremena u kome se jasno čuje kako preti našem članu Saši Đorđeviću otkazom i da su glave u pitanju“, rekao je Slobodan Petrović.

Saopštenjem se oglasila i Srpska lista koja tvrdi da je Slobodan Petrović „čovek koji protivzakonito prima dve plate iz kosovskog budžeta i da je upravo on taj koji zastrašuje ljude da bi glasali za Samostalnu liberalnu stranku".

Srpska lista naglašava da za to ima „dokaze i svedočenja zaposlenih u pojedinim javnim preduzećima pod kontrolom Prištine“.

„Srpska lista je snaga koja okuplja naš narod na Kosovu i Metohiji i nije joj potrebno da se služi bilo kakvim prljavim trikovima kako bi ponovo zavredila više puta potvrđeno poverenje birača“, navodi se između ostalog u saopštenju Srpske liste.