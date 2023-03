Šta se desilo sa protestima podrške smenjenim tužiteljkama?

BEOGRAD - Više od mesec dana prošlo je od kako su tužiteljke Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu Bojana Savović i Jasmina Paunović premeštene iz odeljenja za borbu protiv korupcije u druga odeljenja, i skinute sa predmeta zloupotreba u EPS- koji su istraživale. Taj slučaj pokrenuo je proteste, a advokati koji su ih organizovali, uputili su Državnom veću tužilaca (DVT) inicijativu za razrešenje Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac, višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića i njegove zamenice Brankice Marić.

Šta se desilo sa ovom inicijativom nije poznato, a u međuvremenu je obustavljeno i održavanje protesta – iako su na poslednjem, održanom 10. marta, advokati pozvali građane da svakodnevno, na pola sata, obustave svoje aktivnosti u znak revolta zbog stanja u pravosuđu. Da li je smanjen fokus javnosti doveo do toga da se i slučaj tužiteljki zaboravi?

Jedan od četvorice advokata koji su proteste organizovali, Jovan Rajić, za Glas Amerike kaže da borba nije gotova, samo se trenutno vodi na drugom frontu.

"Mi smo procenili neposredno nakon tog protesta (10. marta) da nije trenutak da se nastavi sa takvim vidom aktivnosti, da će taj sledeći protest da sačeka dok Državno veće tužilaca ne odluči o našim zahtevima. Mi smo zahteve neposredno pre toga ispostavili – inicijativa za razrešenje Nenada Stefanovića i Brankice Marić, i Zagorke Dolovac kao Republičkog javnog tužioca, kao stožera te čitave koruptivne institucije tužilaštva“.

Advokati su inicijativu za razrešenje podneli 8. marta, ali odgovor Državnog veća tužilaca nije stigao, niti je bilo informacije da se o inicijativi raspravljalo. Glas Amerike uputio je pitanja mejlom Državnom veću tužilaca da li je razmatralo zahtev advokata i kada će zakazati sednicu sa tom temom, ali odgovor nije stigao.

Jovan Rajić objašnjava da sednice saziva Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja predsedava Državnim većem tužilaca.

„Ona radi ono što inače radi – ćuti i čeka da se slegne prašina i da može da nastavi da radi po starom, da ne radi ništa i da se previše ne meša u svoj posao“, kaže Rajić, ali ističe i da bi zbog velikog interesovanja javnosti i važnosti teme, sednica morala biti zakazana, iako za to ne postoje zakonski rokovi. “Ona tu ne sedi kao Zagorka Dolovac, sedi kao predsedavajući DVT i ona je republički tužilac, ona mora da zakaže sednicu u situacijama koje su propisane zakonom, nezavisno da li se raspravlja o poverenju njoj ili ljudima koje ona štiti“.

Rajić podseća da je i Poverenik za samostalnost Državnog veća tužilaca obavio razgovor sa tužiteljkama Savović i Paunović, kao i sa višim javnim tužiocem Stefanovićem koji je tražio zaštitu zbog „napada medija i političara“.

Glas Amerike pitao je DVT da li je razmatralo nalaze Poverenika, ali i ovo pitanje ostalo je bez odgovora.

Advokati su sada uputili i zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, kako bi videli dokle je DVT stiglo po ovim pitanjima.

„Objavićemo te informacije čim ih dobijemo, jer javnost ima pravo da zna, tužilaštvo bi i bez nas to trebalo da objavi...Naš je posao da insistiramo na tim odgovorima, i da tražimo odgovore na pitanja, da ne dozvolimo da budemo kolektivno lobotomirani i da tako jeftini trikovi prolaze, i da mi posle dva dana sve zaboravimo, ovde se sve brzo zaboravlja“.

Četvoro advokata – Jovan Rajić, Ivan Ninić, Sara el Sarag i Čedomir Kokanović – formalni su organizatori protesta i kako kaže Rajić, iza njih ne stoje ni advokatske komore, ni političke stranke.

Iako su pozvali i građane i zaposlene u pravosuđu i partije da proteste organizuju, odziv na taj poziv bio je slab - održani su po jedan protest podrške tužiteljkama u Nišu i Novom Sadu, uz tri protesta u Beogradu. Na poslednjem beogradskom protestu 10. marta bilo je vidno manje ljudi nego na prethodnom, 2. marta.

„Ne čini mi se da se izduvao balon, čini mi se da možda taj protest mi nismo dobro iskomunicirali, možda nismo u dovoljnoj meri mi odradili svoj posao kada je u pitanju broj ljudi…Ali, da zanemarimo i taj deo – sve da je na ulici 20 ljudi – bitna su pitanja koja se postavljaju, i bitna je institucionalna borba sa tom borbom na ulici“, zaključuje Rajić.

Povod za proteste bio je premeštanje dve tužiteljke iz odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u druga odeljenja, samo dan nakon što su naredile hapšenja u predmetu zloupotreba u EPS-u.

I Bojana Savović i Jasmina Paunović rekle su da im viši tužilac Nenad Stefanović nije dao zvanično obrazloženje za premeštaj, dok su iz Višeg javnog tužilaštva tvrdili da su one same izrazile želju da se premeste u druga odeljenja i da je to urađeno u okviru redovnih godišnjih izmena rasporeda.

Tužiteljke su demantovale da su same tražile premeštaj, a to je potvrđeno i u odgovoru za pristup informacijama od javnog značaja koji je tražila Transparentnost Srbija, gde se vidi da nema dokaza da su takvi zahtevi upućivani. Više javno tužilaštvo je potom demtantovalo da je saopštilo da su tužiteljke same tražile premeštaj.

Tužiteljke Savović i Paunović podržale su kolege iz pravosuđa, profesori prava, građani, opozicioni političari, a imale su susret i sa ambasadorom SAD u Beogradu, Kristoferom Hilom.