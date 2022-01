Novi napadi na neistomišljenike režima u Srbiji

Televizija sa nacionalnom pokrivenošću TV Pink emitovala je u nedelju dvadesetominutni film o napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Autor Tomislav Lovreković optužuje mnoge u Srbiji – od opozicije, civilnog društva, medija, kriminalnih klanova pa i struktura u samoj vlasti da napadaju porodicu Vučić, pa čak i spremaju njihovu likvidaciju.

U filmu se posebno ukazuje na istraživačke portale – KRIK, Birn i CINS, a kako u razgovoru za Glas Amerike kaže direktor Centra za istraživačko novinarstvo Branko Čečen, ovaj kao i u slični propagandni filmovi je potpuno neutemeljen na bilo kakvim činjenicama i povezuje nepovezive stvari.

“To što neko pravi film o tome da ja hoću da nanesem zlo nečijoj deci – to je lično jako teško gledati i bez obzira što znam da je to propaganda i da nema veze sa razumom, činjenicama ili realnošću – jako je teško živeti sa idejom da vas optužuju za takve stvari, jer ovo nije prvi put.”

I novinarka Krika Milica Vojinović kaže da ovo nije prvi napad ove vrste, ali ističe da je ovaj film specifičan po tome što su u njemu objedinjene gotovo sve do sada izrečene optužbe protiv neistomišljenika režima. Ali kako smatra, to što je prikazano u filmu nije nešto što je autor Lovreković sam izmislim ili što urednici tabloida govore gostujući po raznim televizijama:

"To je nešto što počinje i što se zasniva na optužbama koje direktno predstavnici vlasti, dakle i predsednik Vučić, ministri i premijerka, negde samo u neznatno blažoj meri već iznose slične optužbe. A onda ih ljudi popout Tome Lovrekovića, Dragana J. Vučićevića i ostalih tih kometatora vlasti samo pojačavaju i šire po nacionalnim frekvencijama, televizijama, tabloidima i ostalo. Tako da je to uigrana mašinerija koja, ja pretpostavljam daje nene rezultate koji su njima cilj, s obziroma na to da se to nastavlja i pojačava", ističe Vojinović.

Iako film emitovan na TV Pink u principu ne donosi ništa što do sada nije viđeno ili izrečeno, pre,a mišljenju novinarke KRIK-a poruka koja se šalje je vrlo opasna – što su, kaže mnogo puta osetili na svojoj koži i novinari ovog portala:

“Kada god se to desi mi već narednih dana često imamo t epretnje smrću po društvenim mrežama. Da, to neko gleda i nije nemoguće da postoje neki ljudi koji će to ozbiljno da shvate i da nešto možda odluče da urade kada sve te laži čuju i sve te optužbe strašne na naš račun. Da, svakako postoji jedna doza straha koja se negde pojačava kako se i ta targetiranja pojačavaju”", kaže Vojinović.

Sagovornici Glasa Amerike primećuju da se u filmu stavlja znak jednakosti između Aleksandra Vučića i Srbije, a kako smatra Branko Čečen "poistovećivanje bilo koje grupe ljudi sa jednim čovekom je totalitarizam i kult ličnosti":

"Strahovito je opasno zasnivati predizbornu kampanju na ideju da je to borba na život i smrt jedne porodice, i to porodice najmoćnijeg čoveka, kojeg bih sad već mogao da nazovem i nekim hibridnim diktatorom u Srbiji. I mislim da je stvarno zabrinjavajuće kada pogledate šta se događa u Belorusiji, šta u Kazahstanu, šta u Hong Kongu – zaista je zabrinjavajuće videti ovako nešto kao ideju na kojoj će počivati ta kampanja zato što ta ideja opravdava upotrebu sile", kaže Čečen, dok Vojinović ističe da postoji propagandna mašinerija u kojoj svako ima svoju ulogu:

"To je jedna cela infrastruktura te propagande u kojoj svako ima svoju ulogu i svako na svoj način doprinosi toj atmosferi u društvu gde smo mi neprijatelji, a samo je pravi put put predsednika Vučića. I svako ko išta iskritikuje od njegovih odluka i odluka vlade je neko ko želi da uništi njega i njegovi porodicu, što je jedna potpuna besmislica".

Za sada se posle emitovanja ovog filma na TV Pink niko iz vlasti ili nadležnih institucija nije oglasio, mada bi po mišljenju Branka Čečena REM je trebalo da prvi reaguje:

“Na kraju krajeva tu su i tužilaštvo i svi ostali, ali svi će oni okrenuti glavu u stranu i pustiće vojnike, sada već hibridno-diktatorskog režima da stvaraju atmosferu kojoj je izgleda sasvim prihvatljivo naneti zlo ljudima koji, eto žele zlo samoj porodici predsednika. Mnogo smo daleko otišli, ne znam kako ćemo se isčupati iz ovoga, ali mislim da pod hitno moramo jer ovako živeti i postojati je stvarno besmisleno i ponižavajuće.”

U podeljenom društvu poput Srbije, ovakvi filmovi dalje rasplamsavaju i produbljuju podele. S obzirom da se za tri meseca očekuju izbori, potezi poput ovog ne doprinose smirivanju tenzija, već sasvim suprotno – mogu dovesti do mnogo opasnijih situacija.