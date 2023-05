Fićinim kombijem 2.500 km kroz bivšu Jugoslaviju

Od Pirota i fabrike guma Tigar, preko Leposavića, a zatim i fabrike kvačila Rujen u Severnoj Makedoniji do Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Slovenije – Jugoslav, Dušan i Dimitrije planiraju da pređu sveukupno oko 2.500 kilometara po prostorima bivše Jugoslavije.

Ipak, njih trojica nisu u glavnoj ulozi u ovoj priči – sve se vrti oko jednog pomalo zaboravljenog automobila – fićin kombi, ili zvanično Fiat 850 AK je u centru pažnje i on treba da preveze trojicu Beograđana do fabrika koje su osamdesetih godina prošlog veka pravile delove za ovaj automobil.

“Pošto je Dušan kupio auto i on je imao ideju da uživa u njemu i možda da ga iznajmljuje za reklame ili neke filmove. U priči sa njim on mi je pomenuo da su se delovi pravili u čitavoj Jugoslaviji i onda je meni pala na pamet ideja – hajde da obiđemo sve ta fabrike koje postoje i koje ne postoje. I da zabeležimo to u jednom filmu”, kaže autor nekoliko dokumentarnih filmova Jugoslav Nikolić.

“Ja sam ovo pre tri godine napravio i to smo Jugoslav i ja sedeli, malo pričali i onda dobili ideju – što ne bismo snimili film. Jer stvarno je ovo vozilo i uopšte zastavina vozila su povezivala sve bivše republike jugoslovenske. Fantastično su sarađivali, kvalitet tih proizvoda sad može da se vidi posle 40 godina, da se to ništa nije promenilo”, kaže vlasnik kombija Dušan Dimitrijević, po zanimanju mašinski inženjer i objašnjava da su se nekad u republikama one bivše velike države, danas u samostalnim državama pravili delovi za Fiat 850 AK, a sam kombi je sklapan u Fabrici specijalnih vozila u Somboru.

Kao mali Dušan Dimitrijević je zavoleo fićin kombi, ali tada nije novca. Kasnije nije imao vremena, a pre tri godine kockice su se sklopile kada je u okolini Kuršumlije otkrio rasklopljen automobil koji je pre 20 godina bio spremljen za restauraciju. Kupio ga je tako u delovima, sredio i sklopio i danas je prava atrakcija na beogradskim ulicama:

“Ne mogu da prođem ulicom, zaustavljaju me da se fotografišu, na semaforima mašu, sviraju. Prvo sam mislio da mi sviraju što nešto nije u redu sa autom, pa onda sam shvatio. Eva sad kad sam dolazio na ovaj intervju troje ljudi nas zaustavilo tu u bloku da ga fotografišu i da se slikaju sa njim”, priča Dušan i dodaje da je ovaj kombi napravljen po uzoru na Fiatov model 900T “pulmino”.

Kako objašnjava Dušan od Italijana je kupovana samo limarija, to jest školjka, a sve ostalo – od motora do poslednje sijalice je pravljeno u bivšoj Jugoslaviji.

Kombi je postojao u devet varijanti, od običnog sa osam sedišta, teretnog, poluteretnog, do verzije za policiju i sanitet. Kada su Italijani 1989. godine prestali sa proizvodnjom “pulmina” i ovdašnja proizvodnja je stala, pa je lagano fićin kombi nestao sa ulica.

U vreme dok je pravljen najviše kombija je prodavano upravo u Beogradu i voleli su ga mali privrednici, serviseri, dostavljači, ali i oni koji su ga prepravljali u dom na točkovima i njime odlazili na letovanje.

Danas su ostale samo uspomene i poneka fabrika koja je radila i pre 40 godina. Trojica Beograđana nisu uspeli da stupe u kontakt sa svima koji su pravili delove, ali oni imaju i rezervni plan da ispričaju priču o tome kako se živi u Kotoru, Mostaru, Novoj Gorici, Banjaluci i u drugim gradovima u kojima su se nalazile fabrike:

“On je pre svega glavni junak i mi pričamo o tom nekom životu krajem 70-tih i početkom 80-tih godina u tim mestima i danas. Znači kakva su bila kulturna dešavanja, gde su na primer radnici kad dobiju platu u nekim manjim mestima odlazili da potroše te pare. Znači u koju kafanu su odlazili, koji su bendovi gostovali u tim mestima, koji danas gostuju, pozorišne predstave i ostalo. Znači neki kulturni život tih gradova, neki presek nekad i sad”, kaže Jugoslav u razgovoru za Glas Amerike.

Konačno, s obzirom da je reč o automobilu koji je star 42 godine, Dušan je spremio i poneće delove za eventualnu hitnu popravku na tako dugačkom putovanju:

“Malo ima zebnje, ali generalno svaki sklop je rastavljen, doveden do perfekcije. Nosimo rezervnu poluosovinu, dva zgloba, dve priribnice, ali ništa mrdnulo nije evo za 2.000 kilometara, tako da ne očekujem veće probleme”, kaže na kraju Dušan Dimitrijević.

Za razliku od fiće iz kultnog filma “Nacionalna klasa” koji je bio sa “sitnim nutom”, ovaj kombi je malo bolje opremljen jer ima čvršći “krupan nut” na diferencijalu. To je valjda i dobar znak da će ovo putovanje ipak proteći bez većih problema.