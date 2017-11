Srbi vide presudu Mladiću kao presudu srpskom narodu

Današnja presuda Ratku Mladiću izazvala je različite reakcije i analize u Srbiji - sa jedne strane to se ocenjuje kao pravedna kazna, ali dosta je onih koji smatraju da je ovo presuda ne samo Mladiću, već i celom srpskom narodu, kao i da je Mladić heroj, a ne ratni zločinac.

Presuda ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću pred sudom u Hagu ostaće još dugo tema o kojoj će se pričati i raspravljati, lomiti koplja i ubeđenja, a prvo pitanje koje se nametnulo nakon što je sudija Alfons Ori izrekao kaznu doživotnog zatvora Mladiću je da li je time zadovoljena pravda i da li je takva presuda nešto što se očekivalo.

"Dve su vrste tog očekivanog ishoda, odnosno dve vrste razloga stoje iza toga. Jedni su očekivali u tom stilu - znamo da je to sve protiv Srba i da će on biti osuđen samo zato što je Srbin. A drugi govore, kao recimo tužilac Bramerc - mi smo to očekivali zato što znamo da su ti dokazi protiv njega toliko jaki, ubedljivi i konzistentni da je svaki drugi ishod bio nemoguć", kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.

Sagovornici Glasa Amerike slažu se u oceni da je presuda Ratku Mladiću otišla korak dalje i da pominje genocid u Srebrenici, ali ne i u celoj Bosni i Hercegovini, što po mišljenju analitičara Cvijetina Milivojevića govori o tome da je sud vagao i pokušavao da izađe u susret i Srbima i Bošnjacima.

"I u ovim stvarima se vodi računa da bude neka vrsta kompromisa. Dakle, Bošnjake je trebalo zadovoljiti, pre svega njihovu elitu, koja je stvarala jednu percepciju u svom narodu da su jedina žrtva tog rata Bošnjaci. Oni su zadovoljeni time što je za opštinu Srebrenica proglašena jedna vrsta ograničenog genocida. To niko neće da kaže do kraja - naši ovde u Srbiji govore o masovnim zločinima, a Bošnjaci govore o genocidu kao takvom, kao opštem, pokušavajući da čitavu Republiku Srpsku na neki način poistovete sa tim ograničenim genocidom u Srebrenici. Ali vidite, ovom odlukom da se izbegne proširivanje kategorije genocida, odnosno odgovornosti srpske vojske u Republici Srpskoj za stradanje u drugim opštinama je faktički napravljena jedna vrsta kompromisa, odnosno ustupka prema zahtevima Srba", smatra Milivojević iz agencije "Pragma".

U presudi Ratku Mladiću se pominje i uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini - iako se sud nije time direktno bavio, mnogi dokazi upućuju na zaključak da je i Srbija imala svoje mesto u tom ratu.

"Druga stvar koja je za analizu u ovoj presudi je uloga Srbije u ratu u BiH. Neke stvari se u ovom sažetku - videćemo kada budemo čitali presudu, stidljivo pominju. Recimo, jedna od tih stvari je da se Ratko Mladić starao da Vojska Republike Srpske, koja čini zločine tokom čitavog rata u BiH, bude dobro snabdevena, i da je to radio u dosluhu i saradnji sa Beogradom i vojskom Jugoslavije", ističe Stjepanović.

"Pravda i, nadam se, malo spokoja, sve žrtve zaslužuju pravdu", napisao je na svom tviter nalogu ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot, povodom presude Ratku Mladiću, a kako je današnju presudu doživela Srbija i njen državni vrh, formulisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenom da zemlja ne treba da se guši u suzama prošlosti, već da radi i stvara bolju budućnost.

"I zato želim da kažem svim drugima da Srbija poštuje njihove žrtve, kao što znam da ni od koga ne možemo da očekujemo da poštuje naše žrtve. Već ćemo za poštovanje sopstvenih žrtava, da ćemo za to morati sami da se pobrinemo. Moj poziv građanima Srbije, svim ljudima u Srbiji je da danas počnemo da gledamo u budućnost", poručio je srpski predsednik.

Na kraju, posle današnje presude Mladiću i činjenice da će Haški tribunal ove godine prestati da postoji - ostaje pitanje da li su time ratovi na Balkanu i u Bosni i Hercegovini definitivno okončani. Na žalost, sagovornici Glasa Amerike ne deluju optimisti po tom pitanju.

"Ma kakvi. Definivno ne. Rat koji počinje sa nakaradnim tezama, sa propisanim načinom raspada jedne bivše zemlje, i koji se završava tako što se pravi jedna manja bivša zemlja - hoću da kažem, način na koji je rasturana SFRJ, i na kraju rata, kao rezultat svih tih ratova napravljena je jedna mala SFRJ, zvana BiH, koja funkcioniša na apsolutno isti način kao ona SFRJ koja se raspala - to ne može da bude kraj rata. Ja se samo nadam da to neće biti pravi rat, ali ono što se zove verbalni, diplomatski, politički rat - on će biti nastavljen", smatra Milivojević.

Ni Nemanja Stjepanović nije optimista.

"Ja sumnjam da je rat zaista završen, jer nije završeno sa tim ciljevima ratnim. Ja strašno sumnjam da smo se mi odrekli, govorim o Srbiji i Hrvatskoj, tih teritorijalnih pretenzija. Posebno kada je reč o Bosni, a tu je zapravo suština. I nije budućnost samo u izgradnji fabrika, nego budućnost na zdravim osnovama leži upravo u sagledavanju prošlosti i odricanju od tih zlih ciljeva koji se ne mogu ostvariti nikako drugačije osim činjenjem zločina", zaključuje Stjepanović.

Treba reći i da je večeras u centru Beograda nekoliko desetina ljudi izašlo na skup podrške Ratku Mladiću - među okupljenima bili su i predsednik i poslanici pokreta Dveri, kao i pripadnici organizacije Srbska akcija, koji su ispred spomenika Knezu Mihailu razvili transparent "Junak, a ne zločinac".