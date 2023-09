Đoković: Potrudiću se da popravim skor u finalima Ju Es opena, znam šta treba da uradim da osvojim

U istom danu kada se košarkaška reprezentacija Srbije bori za zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Manili, srpski teniser Novak Đoković pokušava da osvoji 24. grand slem titulu u karijeri i izjednači se sa Australijankom Margaret Kort, koja je već dugo rekorderka u obe pojedinačne konkurencije.

Treći put u karijeri, posle 2015. i 2021. Đoković je u sva četiri turnira „velike četvorke“ stigao do finala. Ukupno, odigrao je 72 grand slem turnira, a finale na Artur Eš stadionu - biće mu 36. u karijeri. Pedeset odsto, što čak i Đoković priznaje, zvuči nestvarno, iako je u šali – u razgovoru sa srpskim novinarima posle polufinala sa Benom Šeltonom – prokomentarisao „… solidno, što bi se reklo polovično“.

"Da bude 2 od 2 zlata za Srbiju u nedelju" "Košarkaši su ostvarili fenomenalan rezultat, mnogo sam ponosan na njih i iz sveg srca navijam za njih kao i cela moja porodica moj tim", poručio je Đoković pred finali duel Srbije i Nemačke u finalu Svetskog prvenstva u Manili. "Pratimo sve… možda ću u nedelju ujutro imati prilike, znam da počinje baš rano po našem vremenu ovde, možda ću uhvatiti neko drugo poluvreme, zavisi kad se probudim, ali pomno pratim i zdušno navijam za njih. Pričali smo na početku turnira, malo ko je verovao, više su se ustručavali da ih kritikuju da govore kako su slabi, kako neće proći četvrtfinale, ali eto. Oni su pokazli taj timski duh, video sam njihovo slavlje, kako je zavladala ta hemija i timska, porodična atmosfera i to je ono što je ključ u svakom sportu. Čak i u našem individualnom, da prosto imamo pozitivnu energiju koja nas nosi, koja nas vodi. I naravno cela nacija je iza njih. Malo da skinem pristisak s njih, šta god uradili, oni su već postigli - u mojom očima - ogroman uspeh. Ali znam kakvi su pobednici, pogotovo naš kapiten Bogdan, znam da će ići na zlato, i ja im to želim. I da bude dva od dva za Srbiju u nedelju", zaključio je Đoković.

„Grend slemovi su oduvek bili najviši prioritet kada pravimo raspored i pitamo se u kojem delu sezone želim da igram najbolji tenis, na kojoj podlozi. Uvek smo želeli da imam raznovrsnost u svojoj igri, da bih mogao na svakom grand slemu, na različitim podlogama, da dam svoj maksimum i da mogu da se borim za titulu. Tako da u tom kontekstu me ne iznenađuje, zato što znam koliko sam se posvetio tome da na grand slemovima igram najbolji tenis i da tu upravo beležim najbolje rezultate. Da li sam planirao ili sanjao o tome da ću da igram 36 grand slem finala? To ne. Ja sam sanjao kao klinac da osvojim Vimbldon i budem broj jedan na svetu“.

Najtrofejniji teniser današnjice kaže da posle toga počeo da sanja neke nove snove i nove ciljeve i da ima viziju šta želi i kako želi.

„I to je nekako raslo s vremenom… postepeno. Međutim, poslednjih par godina sam shvatio da sam stvarno u jedinstvenoj istorijkoj poziciji da oborim te rekorde koji su za mnoge bili neoborivi. Broj nedelja na prvom mestu, broj grand slemova i ostalo. Tako da… ja guram, pravim svoju istoriju. Nadal je i dalje tu, sledeće sezone se vraća, mislim ja ću se potruditi da svaku šansu koju imam za osvajanje grand slema iskoristim. I igram dalje. Koliko će to da traje, ne znam, ali kažem opet - dokle god sam ja na ovom nivou, zašto bih razmišljao o prestanku. Brojke su tu, ja sam ih svestan i veoma ponosan na njih, ali naučio sam lekciju iz 2021. Ovde sam nekako u tom jednom momentu išao na taj zlatni grand slem i dopustio sam možda da emocije preovladaju taj dan i nisam se osećao svoj na terenu. Potrudiću da to popravim i da to ovoga puta bude drugačije. US Open finala mi statistički gledano nisu bila dobra, ni uverljiva kao finala ostalih grand slemova, ali eto potrudiću se da to malo ispravim u nedelju“.

Protivnik će - kao i 2021. ali za mnoge neočekivano - biti Rus Danil Medvedev, kome je retko ko davao šanse protiv Karlosa Alkaraza. Čak i u razgovoru sa srpskim novinarima posle polufinala – dok je duel Medvedeva i Alkaraza još trajao, pričalo se uglavnom o Špancu, a kada je jedan od novinara konstatovao da Alkaraz „igra fantastično“, ali da je „izgubio prvi set“, Đoković je prokomentarisao: „To se dešava... kada igate protiv Medvedeva“.

„Nije korektno samo o Alkarazu da pričamo, jer se još ne zna kakav će ishod biti“, rekao je Đoković i nastavio: „Medvedev je igrač, koji je možda malo zapostavljen u tom kontekstu ove godine, zbog mojih mečeva sa Alkarazom. On je čovek osvojio pregršt turnira i igra na izuzetno visokom nivou. Mislim osvojio je i mastrs na šljaci što ni on sam nije očekivao… Toliko napreduje i fenomenalan je igrač, specijalista za beton. Mislim, poznajem njegovu igru veoma dobro. Trenirali smo ovde pred turnir, pobedio me je u finalu pre dve godine… Znam kako voli da igra na ovoj podlozi i u ovim uslovima… On je verovatno najkonsistentniji igrač u pogledu rezultata na US Openu u poslednjih pet godina. Stalno je tu, u završnici turnira i očigledno da mu nešto jako odgovara ovde. Mislim, on i Alkaraz se razlikuju u tom kontekstu, što Medvedev ima to oružje - servis, izuzetno precizan, jak servis. Na svoje servis gemove voli brzo da igra i forsira igrača da konstantno bude u tom njegovom ritmu i onda nekako brzo sve prolazi. Jako je bitno da ako igram protiv njega uspostavim neki svoj ritam, svoj tempo… Mislim, znam šta mi je činiti, znam šta treba da uradim da osvojim turnir“.

Finalni meč u muškom singlu na Ju Es Openu počinje u 4 sata popodne po lokalnom vremenu, 10 uveče po srednje-evropskom.