Đoković u Melburnu: Zglob je dobro, igram na omiljenom mestu, ići ću u botaničku baštu da grlim drveće

Novak Đoković započinje odbranu titule na Australijan openu u nedelju protiv Dina Prižmića, a malo je onih koji su spremni da se opklade da srpski teniser neće 11. put u karijeri osvojiti trofej u Melburnu.

Svetski broj jedan takođe ulazi na turnir kao poslednji iz “velike trojke” koji se takmiči, posle penzionisanja švajcarskog asa Rodžera Federera 2022. i daljeg odsustva njegovog drugog ljutog rivala Rafe Nadala zbog povrede.

Melburn Park se priprema za prvi turnir u poslednjih 25 godina bez Federera i Nadala, ali oni navijači koji se nadaju novom šampionu možda će morati još da čekaju jer Đoković žarko želi 25. grend slem pehar u karijeri, čime bi nadmašio Margaret Kort.

"Samo se nadam da ću moći da počnem sezonu na način na koji sam startovao većinu sezona tokom karijere - pobedom u Australiji, u Melburnu. Moje omiljeno mesto, bez sumnje", rekao je Đoković novinarima u subotu. „Teren gde sam uradio velike stvari i postigao svoje najveće grend slem rezultate”.

„Nadam se da ću moći, ako ne da igram na nivou kao prošle godine, onda da budem veoma blizu tome jer su to bile nek od najboljih partija koje sam ikada pružao ovde u Australiji".

Đoković je povredio zglob igrajući za Srbiju u Junajted kupu prošle nedelje, a dva puta mu je bila potrebna lekarska intervencija tokom poraza u četvrtfinalu od Australijanca Aleksa de Minaura.

„Moj zglob je dobro. Imao sam vremena od poslednjeg meča protiv De Minaura do prvog meča ovde da se oporavim“, rekao je on. „Dobro sam trenirao, do sada je bili bezbolno. Sve izgleda dobro.”

Srpska teniska zvezda kaže da ostaje verna dobro ukorenjenim rutinama koje su dale neviđene rezultate u Melburn Parku.

To, kako je rekao, podrazumeva posete Botaničkoj bašti na suprotnoj obali reke Jara od Melburn parka.

„Nisam sujeveran. Očigledno volim da posećujem određena mesta koja su mi donela sreću i koja čine da se osećam dobro“, rekao je on. „Na primer, botanička bašta, to je divan park u kome volim da provodim vreme i da budem sam u prirodi, grlim drveće, penjem se na njih i slično. Volim to da radim.”

Australijan open ove godine imalo dodatni dan u rasporedu jer su organizatori pokušavali da se izbore sa kasnim završnicama mečeva koje su godinama izazivale žestoke kritike.

Ali s obzirom da se očekuje da će Đoković eliminisati 18-godišnjeg Prižmića i ženske šampionke Arine Sabalenke, koja će se posle njega suočiti sa igračicom iz kvalifikacija Elom Sajdel, moglo bi doći do brzog kraja prvog dana u Rod Lejver areni.