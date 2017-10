Španski šef diplomatije: Mirnim putem želimo prekid autonomije Katalonije

Nakon što u Briselu nisu imali sluha za pozive katalonskog predsjednika da EU posreduje u rješavanju krize, ministar spoljnih poslova Španije danas šefovima političkih grupa Evropskog parlamenta objasnio stajalište Madrida. Mirnim putem želimo privremeno staviti van snage katalonsku autonomiju, uspostaviti opet zajedništvo u Kataloniji i dovesti do stabilnosti neophodne kako bi Katalonci dali svoj glas na izborima, rekao je domaćinima u Strazburu ministar Alfonso Dastis.

Nakon poduže šutnje o zbivanjima u Kataloniji, i nakon poziva katalonskog predsjednika da posreduju u rješavanju krize, evropski zvaničnici i lideri država članica su jasno rekli ...

"To definitivno nije spoljno-političko pitanje", izjavila je visoka predstavnica EU Federika Mogerini.

U tom tonu su i odgovori lidera evropskih država na pitanje o Kataloniji. Stoje iza španske vlade i odluke Vrhovnog suda o nelegalnosti katalonskog referenduma o nezavisnosti.

"Pratimo situaciju i podržavamo stav španske vlade. Nadamo se da će biti moguće da se nadje rješenje u okviru španskog ustava", mišljenja je njemačka kancelarka Angela Merkel.

Ohrabren evropskim stavom, šef španske diplomatije se danas u Strazburu sastao sa šefovima politčkih grupa Evropskog parlamenta i njegovim predsjednikom, pojašnjavajući stav Madrida i odluku španskog parlamenta da primjeni član 155 španskog ustava kojom van snage stavlja predsjednika i parlament Katalonije.

"Jedan od ciljeva u okviru aktiviranja člana 155 je da se na miran način primjeni, vrati zajednički život u Kataloniju i takodje obezbijedi neophodna stabilnost koja će omogućiti svim Kataloncima da na izborima daju svoj glas", rekao je ministar spoljnih poslova Španije, Alfonso Dastis.

Prema ministru, vladi i predsjedniku Katalonije su date sve mogućnosti da izbjegne ovakav scenarij i da još uvijek nije kasno za to. Katalonski parlament se sastaje u četvrtak, dan prije nego što bi španski parlament trebao da potvrdi odluku o vanrednim mjerama u tom regionu.

"Pozdravićemo svaku priliku da se te mjere ne primjene. Samo jedna osoba je odgovorna za ovu situaciju i ako on načini korake da ovo zaustavi, siguran sam da bi se tada stvari u španskom parlamentu mogle promijeniti", poručio je Dastis.

Do tada, stav Brisela se ne mijenja. Iz Evropske komisije poručuju da je njihova pozicija jasna: poštuju ustav i sudstvo Španije, nadajući se da bi se kriza mogla riješiti u tim okvirima. Ono što nije izrečeno, a što je jednako jasno, je strah da bi Katalonija mogla da otvori Pandorinu kutiju i da bude primjer za druge koji razmišljaju o secesiji - od italijanske Lobardije, Škotske do Nove Kaledonije kojoj je do 2018. obećan referendum o nezavisnosti od francuske uprave.