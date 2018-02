Zuma napustio položaj predsednika Južnoafričke Republike

Parlament Južnoafričke Republike izabrao je Sirila Ramafosu za predsednika države, dan posle ostavke dosadašnjeg predsednika Džejkoba Zume. Ramafosa, lider vladajuće stranke Afričkog nacionalnog kongresa, bio je jedini kandidat za predsednika, a dve opozicione partije nisu učestvovale u izboru. Opozicija tvrdi da je vladajuća stranka korumpirana i zalaže se za raspuštanje parlamenta i sazivanje prevremenih izbora. Sada već bivši predsednik bio je umešan u nekoliko korupcionaških skandala, a više puta je odbacio optužbe na svoj račun, tvrdeći da "nije radio ništa loše".

Protivnici Zume su godinama zahtevali njegovu ostavku i istragu navoda o prevari i korupciji protiv njega. On je uz podršku stranke Afrički nacionalni kongres preživeo nekoliko glasanja o nepoverenju u Parlamentu. Medjutim, ovog puta zakonodavci i vladajući Afrički nacionalni kongres su jasno stavili do znanja da je on izgubio njihovu podršku. Opozicija je pozdravila tu odluku.

“Kao što znate, čitave nedelje smo pozivali da se brzo glasa o tome. Mislim da su stranke ujedinjene i da žele da uklone predsednika Zumu i počnu da pišu novo poglavlje.”, kaže Džon Stinhaisen iz Stranke Demokratski savez.

Suočen sa smenjivanjem, Zuma je najavio svoju dobrovoljnu ostavku u jučerašnjem TV obraćanju naciji.

“Ne strahujem od odlaska sa političkog položaja. Medjutim, samo sam tražio od svoje stranke da precizira moje transakcije – prekršaje – i razlog za instrukcije da napustim položaj.”

Zumina uprava je bila obeležena skandalima i mnogi gradjani Južnoafričke republike su želeli da on bude opozvan zbog toga što je koristio državne fondove da renovira svoju privatnu vikendicu. Juče je policija izvršila pretres u luksuznom domu porodice Gupta, poreklom iz Indije. To su bogati preduzetnici koji su navodno umešani u korupcionaški skandal predsednika.

“Konačno se nešto preduzima tim povodom i, da, ovi momci moraju da napuste našu zemlju. Oni moraju da nas ostave na miru. Naneli su dovoljno štete.”, navodi Tesa Tarvi komšinica porodice Gupta.

Afrički nacionalni kongres izdao je saopštenje u kojem navodi da je Zumina ostavka “pružila izvesnost narodu Južnoafričke republike.” Bivši borac Afričkog nacionalnog kongresa koji je dobijao sve više položaje u stranci da bi na kraju postao predsednik, ostavlja ekonomiju u veoma lošem stanju. Za neke, to je bio glavni razlog zbog kojeg su želeli da on ode.

“Zaista verujem da bi on trebalo da podnese ostavku, a mislim da i drugi Južnoafrikanci to žele – da podnese ostavku kako bismo imali bolju Južnoafričku državu i u osnovi više radnih mesta i svega ostalog što nam on nije pružao.”, kaže stanovnica Pretorije Tumisang Sečabe.