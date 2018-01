Smiruju se antivladini protesti u Iranu

Antivladini protesti u Iranu slabe, dok je vlada suočena sa zahtevom da poboljša ekonomsku situaciju zbog koje su i izbile sedmodnevne demonstracije u kojima je poginula 21 osoba.

General Abdolrahim Musavim, koji je na čelu vojske, zahvalio je snagama bezbednosti što su uspele da “ugase požar” dok je ministar unutrašnjih poslova Abdolreza Rahmani Fazli saopštio da je širom zemlje u protestima učestvovalo 42 hiljade ljudi.

Savetnik vrhovnog vođe ajatolaha Ali Hameneija je rekao da su “revolucionarni ljudi u Iranu na vreme odgovorili neprijateljima i onima koji su izazivali izlaskom na ulice”. Medjutim, savetnik Ali Akbar Velajati rekao je poluzvaničnoj novinskoj agenciji ISNA da “je glavni zahtev upućen vladi taj da se izbori sa ekonomskim problemima”.

Kritičari predsednika Hasana Rohanija kažu da je napustio siromašne time što je pokušao da podigne cene goriva – koje je pravdao borbom protiv nezaposlenosti. Ali, parlament će verovatno odbiti taj predlog predsednika.

U međuvremenu, zvaničnik Bele kuće poručuje da će SAD tražiti informacije kako bi pokušale da uvedu sankcije za one koji su se obračunavali sa disidentima. Tokom protesta uhapšene su stotine ljudi. Američki predsednik Donald Tramp je na Tviteru podržao one koji protestuju protiv režima u Iranu. “Poštujem ljude u Iranu koji žele da smene korumpiranu vladu. Dobićete veliku podršku SAD kada za to dođe vreme”, napisao je Tramp.

Stejt department u novom saopštenju navodi da „osuđuje to što su ljudi stradali i što je uhapšeno najmanje hiljadu Iranaca“. „Pozivaju se vlasti da utvrde odgovornost onih koji su bili nasilni prema demosntratima, onih koji su doprineli cenzuri ili krali od ljudi u Iranu. A žrtvama režima poručujemo da neće biti zaboravljene“, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Iranski ambasador u UN Golamali Košro poslao je pismo Savetu bezbednosti UN i generalnom sekretaru organizacije Antoniu Guterešu u kojem je napisao da “brojni apsurdni tvitovi” predsednika Trampa I potpredsednika Majka Pensa “podstiču Irance da čine problematične akte”.

“Američka adminsitracija je prevršila svaku meru u kršenju međunarodnog prava koje propisuje civilizovao ponašanje u međunarodnim odnosima”, napisao je iranski ambasador.

Delegacija SAD je zatražila od Saveta bezbednosti hitnu sednicu o protestima, ali ona još nije zakazana.

Potpredsednik Majk Pens, u intervjuu za Glas Amerike, je citirao “čvrstu volju” Trampa da podrži demonstrante.

“Znam da to daje nadu ljudima koji protestuju širom Irana i nastavićemo da ih podržavamo ne samo na rečima, već ako izazovu promene u svojoj zemlji SAD i druge zemlje će stajati uz ljude u Iranu koji žele prosperitetniju i slobodniju budućnost”, rekao je Pens.

Protesti su najveći od 2009., kada su ljudi izašli na ulice zbog spornih rezultata predsedničkih izbora.