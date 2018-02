Smiruje se bura nakon izjave austrijskog vicekancelara da je Kosovo deo Srbije

Potpredsednik nove austrijske koalicione vlade, Hajnc-Kristijan Štrahe iz desničarske Slobodarske partije Austrije (FPO), uzburkao je javnost kod kuće, ali i u Srbiji, na Kosovu, kao i kod evropskih kolega, izjavom da je Kosovo deo Srbije. Pokrenula su se pitanja da li Austrija menja politiku prema Kosovu, koje je priznala kosovsku nezavisnost zajedno sa Nemačkom, februara 2008. godine. Nakon različitih objašnjenja i tumačenja Štraheove izjave, crtu je povukao predsednik Vlade Austrije Sebastijan Kurc - Austrija je priznala Kosovo i to se neće menjati.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc je, pred sednicu vlade u sredu, rekao da je Austrija prijatelj Zapadnog Balkana, da podržava taj region i da se trudi da doprinese normalizaciji odnosa Beograda i Prištne.

Na pitanje novinara da li je Štraheovo opredeljenje da podrži jednu stranu oslabilo posredničku poziciju Austrije, umesto Kurca odgovorio je sam Štrahe, koji je negirao tu tvrdnju i naglasio da ima razumevanje za obe strane, ali je istovremeno konstatovao da se, kada govori o realnom stanju, uvek suočava sa optužbama da je jednostran. "Srpsko viđenje je drugačije od onog kosovskog. Takođe i pet država EU nije priznalo Kosovo" podsetio je on, rekavši da problem nažalost nije održivo rešen.

Kurc je takođe ocenio da ne vidi da je Štraheova izjava nanela bilo kakvu štetu, te istakao da ima odlične kontakte kako sa Srbijom, tako i sa Kosovom. "Austrija je pre dugo vremena priznala Kosovo i taj stav se ni u budućnosti neće promeniti", zaključio je Kurc.

Opozicija traži sednicu Saveta S druge strane, opoziciona stranka Neos, članica Liberalne internacionale i Evropske alijanse liberala i demokrata, zatražila je sednicu spoljnopolitičkog saveta zbog “višestrukih spoljnopolitičkih ispada” vicekancelara Hajnca-Kristijana Štrahea iz Slobodarske partije Austrije (FPO).

Savet austrijske integracione i spoljne politike važi za ekvivalent nacionalnog saveta bezbednosti i nalazi se pri Ministarstvu spoljnih poslova, a njegovi članovi su šefica diplomatije, predstavnici kancelara, vicekancelara, Ministarstva odbrane, kao i predstavnici parlamentarnih partija, te Konferencije predsednika pokrajina.

Neos zahteva da ministarka spoljnih poslova Karin Knajsel, stranačka koleginica Štrahea iz FPO-a, izađe pred poslanike i objasni koje su smernice austrijske spoljne politike i ko sve od članova vlade može da vodi spoljnu politiku. Za sazivanje sednice Saveta neophodan je zahtev dva člana, a Neos je s tim u vezi dovoljno zastupljen u ovom telu.

Ta opoziciona stranka smatra da Austrija u EU ovim ispadima Štrahea gubi verodostojnost kao spoljnopolitički partner u EU, prenosi Tanjug.

I bivši austrijski kancelar, lider Socijaldemokratske partije Kristijan Kern, osudio je izjave Štrahea vezane za Kosovo ističući da on „doliva ulje na vatru“. „Tada kada smo prizali Kosovo imali smo konflikte na ulicama Austrije među mladima sa Kosova i iz Srbije“, objasnio je Kern.

Takođe i po pitanju RS je, kako dodaje, Štrahe već delovao mimo evropskog konsenzusa. "To je pravi bezbednosni rizik po Austriju", upozorava Kern podsećajući da je više stotina plavih šlemova iz Austrije stacionirano na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, koji bi bili prvi koji bi se suočili sa problemima.

Štampa na nemačkom o Štraheovom istupu: Ovo su ofanzivni srbofilski signali

Sporna izjava austrijskog vicekancelara Štrahea da je Kosovo deo Srbije izazvala je puno pažnje u štampi na nemačkom jeziku, ponajpre u Austriji, preneo je Dojče vele.

Portal Nahrihten primećuje da je "jedan portparol u nedelju rekao da austrijski vicekancelar nije izgovorio rečenicu 'Kosovo je deo Srbije'", ali da "u nemačkom originalu intervjua koji je pismeno poslat Politici, taj deo postoji."

"Tu izjavu su političari EU i predstavnici austrijske opozicije žestoko kritikovali. Ministarka spoljnih poslova Karin Knajsl (FPO) rekla je da je austrijsko priznanje Kosova neprikosnoveno: ’To je neosporna činjenica, to je tako i to ne može da se promeni’“, piše dalje Nahrihten.

Portal nastavlja da vicekancelar Štrahe ne veruje da je svojim izjavama o Kosovu pričinio spoljnopolitičku štetu. Bečki Standard je objavio da je Štrahe ponudio argumente jednom iz austrijske, a jednom iz srpske perspektive. Osim toga, u intervjuu Politici, on je zauzeo poziciju jedne strane kada je reč o nerešenim pitanjima na severu Kosova, što je suprotno dosadašnjem stavu Austrije.

Štrahe, naime, smatra da je Priština u tim pitanjima vrlo bezobzirna, piše Standard.

Vicepremijer Kosova Enver Hodžaj je za ovaj list rekao: “Vrlo mi je žao što je srpski politički diskurs zloupotrebio jednog austrijskog vicekancelara. Takav stav me je iznenadio utoliko više što je Austrija u poslednjih 30 godina bila prva stanica u razgovorima o kosovskim problemima. Takav stav je besprimeran za ozbiljnu državu kao što je Austrija“.

List citira i politikologa Krena Gašija iz Prištine koji kaže: "Ovakve izjave su posebno štetne za stabilnost u regionu, pri čemu one dolaze u jednom posebnom momentu. Jer, uskoro će Austrija biti predsedavajuća EU, a očekuje se da se Austrija intenzivnije koncentriše na Zapadni Balkan. Austrija održava dobre odnose sa regionom i ima ulogu stabilizatora. Ova intervju predstavlja bitnu promenu te uloge."

"Upravo od takve promene austrijske politike i strahuju mnogi na Balkanu. Austrija je do sada zbog svog uravnoteženog stava i svojih dubokih ekonomskih i ljudskih veza uživala izvanredan ugled u svim državama jugoistočne Evrope.

Političar nemačke Hrišćansko-socijalne unije (CSU) Bernd Poselt čak je zatražio Štraheovu ostavku: Takvi ljudi su Putinovi trojanski konji u EU, jer Moskva čini sve da obori nezavisnost Kosova, rekao je Poselt.

Dnevnik Prese prenosi da se “ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić obradovao Štraheovom intervjuu. Na zajedničkoj konferenciji za novinare, on se austrijskom vicekancelaru zahvalio za to što ovaj ni posle ulaska u vladu nije promenio svoj stav o Kosovu. On je uzeo u zaštitu svog gosta iz Beča, rekavši da stabilnost na Balkanu podrivaju oni koji su prihvatili jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova“.

Nemački Frankfurter algemajne cajtung podseća na Štraheovu izjavu iz 2008. da je prijatelj Srba postao u fitnes-centru u kome je upoznao mnoge od njih.

"To što Štrahe sada ofanzivno šalje svoje srbofilske signale, može se objasniti unutrašnjepolitičkim motivima. U Austriji živi oko 300.000 ljudi srpskog porekla. Oni baš u Beču predstavljaju sasvim merljiv deo biračkog tela. Osim toga, ovom temom mogu da se transportuju i neki ideološki sadržaji. S jedne strane, odbijanje doseljenika iz muslimanskih zemalja na osnovu starog mita o Srbima kao braniteljima hrišćanstva – vidi Kosovsku bitku – a sa druge strane i poruku: vidite da mi u osnovi nemamo ništa protiv stranaca."