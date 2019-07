Slučaj Pinka i RTS-a: Cenzura u direktnom prenosu

"Jao, pa nemojte to da pričate... Čekajte, čekajte!" Ovo je bila reakcija novinarke jutarnjeg programa Radio-televizije Srbije tokom razgovora u živom uključenju sa jednim od rukovodilaca bazena Sportstog centra "Milan Gale Muškaritović", Uroša Markovića, nakon što je on pomenuo ime zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića u negativnom kontekstu. I na televiziji Pink, uključenje je prekinuto pod sličnim okolnostima. Novinari i urednici ovih kuća tvrde da nije razlog cenzura, ali eksperti tvrde da je očigledno reč o cenzuri.

Novinarka Radiotelevizije Srbije Sanja Belović i urednik Informativnog programa televizije Pink Goran Gmitrić rekli su nakon ovih događaja Udruženju novinara Srbije da je Uroš Marković prekinut zbog njegovog "neprofesionalnog ponašanja", a ne zbog cenzure.

Sanja Belović je rekla za UNS da je na društvenim mrežama kružio isečeni video snimak u kome je prikazan jedino kraj njenog uključenja, a i Goran Gmitrić tvrdi da uključenje nije prekinuto jer je Marković kritikovao Vesića, već zato što nije govorio o temi koja je servisna informacija za građane.

"Mlada novinarka ga je prekinula, jer se nije držao teme. To je bilo ispod svakog nivoa ljudskosti i profesionalizma", smatra Gmitrić i dodaje da su novinarku koja je bila u uključenju snimali mobilnim telefonima, očekujući njenu reakciju.

Medijski mrak

Suština tih napada je cenzura i autocenzura uživo, izjavio je Uroš Marković za Glas Amerike. "Režim i mediji bliski režimu ne žele da građani vide i da postanu svesni da u Srbiji već sedam godina vlada apsolutni medijiski mrak - da oni ne dozvole da neko u programu uživo neko pomene javnog funkcionera, koga mi plaćamo, samo zato što se plaše reakcije vlasti - to je dokaz kakvo je stanje danas medija u Srbiji", rekao je on.

Marković je podsetio da je tokom poslednjih nedelju dana intenziviran medijski napad na sportski centar "Ivan Gale Muškatirović" i Opštinu Stari grad i da je doneta odluka o osnivanju javnog preduzeća koje bi preuzelo, "tačnije otelo" bazen od Starog grada.

​Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocenjuje da su ovi događaji pokazali uživo šta znači cenzura i autocenzura, naglašavajući da to govori o samim reporterkama, ali prevashodno o urednicima televizija sa nacionalnim frekvencijama, koji "verovatno mnogo utiči na njih".

"To je evidentno poslednjih godina da novinari nacionalnih televizija - počev od javnog servisa preko komercijalnih - rade pod velikim pritiskom i da ne mogu da rade profesionalno i odgovorno, nego po diktatu. Na Pinku je to otvorena propaganda, a RTS godinama pledira da bude javni servis, ali to ne uspeva. Ovim je dokazao da im je cilj da ne talasaju i da nikako ne naljute vladara", kaže Bodrožić i ocenjuje da će nas to "skupo koštati", pošto se očigledno nismo izvukli iz jednopartijskog sistema, a treba će godine da se posledice po profesiju uklone.

"Ovo se sad pretvara u jednu veliku kuću velikog brata u kojoj neko nadzire sve i ne pušta slobodan glas u etar", zaključuje Bodrožić.

​Veži konja gde ti gazda kaže

Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji i dugogodišnji novinar i urednik, u izjavi za Glas Amerike kaže da identično reagovanje novinara Pinka i televizije RTS pri kriričkom pominjanju imena Gorana Vesića, dokazuje mnogo toga.

Kao prvo, Veljanovski smatra da ove kuće odustaju od standarda profesionalnog novinarstva i zanemaruju činjenicu da je višedecenijsko iskustvo demokratskog sveta manja zaštićenost nosilaca javnih funkcija, u pogledu mogućnosti izražavanja kritičkog mišljenja koje se odnosi na njihov rad.

"Drugo, obe su medijske kuće upregnute u propagandno promotivni aparat vlasti i ne samo da ne dopuštaju kritiku režima, već servilno preuzimaju ulogu zaštitnika političkih funkcionera i perača njihovih biografija", nastavlja Veljanovski i zaključuje da mediji o kojima je reč imaju interes da se ponašaju onako kako su se poneli njihovi reporteri.

"Pink dobija znatne sume novca iz državnih fondova, sa, uglavnom, paradoksalnim obrazloženjem da ostvaruje javni interes, a RTS je zakonom doveden u situaciju da veći deo finansiranja takođe dobija iz državnog budžeta, pa zato 'vezuje konja gde mu gazda kaže'", podseća Veljanovski i dodaje da skoro da više nema novinara i urednika koji bi bli spremni da žrtvuju svoju karijeru, pa i svoju egzistenciju i egzistenciju svoje porodice, da bi se izborili za slobodu izražavanja i slobodan protok informacija.