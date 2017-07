Slovačka preti blokadom zapadnih, ako se ne popravi kvalitet proizvoda za istočno tržište

Dokazano je da veliki multinacionalni proizvodjači na istočna tržišta plasiraju manje kvalitetnu robu. Dok to na Balkanu ostaje samo u domenu pritužbi gradjana, slovački premijer Robert Fico je odlučan: ako ne prestane ta praksa, nastupiće blokada "zapadnih" proizvoda. Sa tom porukom danas kod predsjednika Evropske komisije Žan Klod Junkera koji je obećao da ce učiniti sve da ta, kako kaže, ponižavajuca praksa prestane.



Tokom aprila, slovačka vlada je sprovela istraživanje na 22 proizvoda multnacionalnih kompanija, uporedjujući iste proizvode koji se prodaju u Austriji i Slovačkoj i to po istoj cijeni- u devet od tih proizvoda nije primjećena nikakva razlika, mala razlika je uočena kod tri proizvoda, a ostalih deset se bitno razlikovalo: sir je imao drugačiji ukus I drugačiju težinu pakovanja, za osvježavajuća pića u Austriji su korišćeni prirodni zasladjivači, u Slovačkoj vještački, ista čokolada u Austriji je imala puniji ukus nego u Slovačkoj, preradjevine od ribe su u Austriji imale gotovo 9 posto više ribljeg mesa itd. U svakom slučaju dokazano je da multinacionalne kompanije ne gledaju jednako na sve potrošače- neki su im vrijedniji i bitniji od drugih. Slična praksa zabilježena je i u ostalim državama evropskog istoka- Madjarskoj, Češkoj, Poljskoj, na nejednak kvalitet istih proizvoda se odavno žale Bugari, Rumuni, a sa tim problemom se već duže vrijeme suočavaju i zemlje Zapadnog Balkana. Sasvim dovoljan razlog da, predstavljajući svoju i zemlje Višegradske grupe, danas slovački premijer posjeti Evropsku komisiju i traži da se takva diskriminacija zaustavi.



"Nisam došao samo kao predstavnik Slovačke, već su me zamolile I kolege iz Češke, Madjarske i Poljske da sa vama razgovaram. Za mene je važno da Evropska komisija poštuje činjenicu da postoji ovaj problem i da je predsjednik Komisije obećao da će obratiti pažnju na to. Nekima se ovaj problem možda čini smiješnim, ali , baz za naše zemlje ovo je ozbiljan i politički problem", rekao je slovački premijer Robert Fico.



A sa zapada Unije su već nazvali problem besmislenim, dok su se multinacionalne kompanije pravdale da slijede "specifičan ukus" kupaca na istoku Evrope.



"Predsjednik Komisije mi kaže da neke države članice ovo nazivaju smiješnim. A ja bih ih pitao: draga gospodo, kako bi ste vi reagovali kada bi vidjeli da u vašem deterdzentu ima 20 posto manje aktivne tvari. Ako se ovim ne pozabavimo, neko će to zlupotrijebiti za političke svrhe, zato to više ne možemo da tolerišemo. Ne možemo tolerisati da je čokolada istog pakovanja i cijene boljeg kvaliteta u Austriji nego kod nas, ovakve stvari ugrožavaju Uniju i za nas je ovo važno pitanje. Ako se ova praksa nastavi, ja sam spreman da Slovačka preduzme pozitivne diskriminacijske mjere".



"Ovo je stvar gdje mi u EK moramo da dokažemo da u EU ne postoje gradjani drugog reda. Svi gradjani imaju ista prava, jer svi imaju jednako dostojanstvo", rekao je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker.



Za sada ne postoji način da Unija brzo i jednostavno reguliše ovo pitanje jer kvalitet proizvoda je u nadležnosti nacionalnih agencija. Medjutim, najavljeno je da će Komisija u septembru izaći sa uputama nacionalnim agencijama koje bi trebale pomoći u otkrivanju slučajeva diskirminacije potrošača. Ukoliko ni to ne pomogne, obećan je i evropski zakon.

Do tada, vlade Višegradske grupe su zajedničkim protestom pokazale Briselu, multinacionalnim kompanijama, ali i, posredno, kolegama sa Zapadnog Balkana, da neće sjediti skrštenih ruku na tretiranje njihovih gradjana kao potrošača drugog reda.