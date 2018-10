Skupština Kosova o dijalogu i crvenim linijama

Skupština Kosova na vanrednoj sednici u sredu raspravlja u vezi angažovanja predsednika Kosova da u dijalogu sa Srbijom uključi i pitanje razmene teritorije ili "korekciju granice". Kosovski parlament raspravlja i o dve rezolucije, koje su podneli poslanici vlasti i opozicije u vezi dijaloga sa Srbijom.

U rezoluciji koju je predložio Demokratski savez Kosova se navodi da je "teritorija Republike Kosova jedinstvena i nepodeljiva i da ni predsednik, niti bilo ko drugi ima mandat da pregovara o teritoriji Kosova".

Šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova Avdulah Hoti rekao je da rezolucija ima za cilj postavljanje crvene linije, a ne zaustavljanje dijaloga sa Srbijom. On smatra da je ideja predsednika Tačija o korekciji granica neustavna i usmerena protiv državnosti Kosova.

"Tačijev diskurs za navodno međunarodnu podršku ovom procesu je prevara iz tri razloga - razmena teritorija nije rezultat promene politike naših partnera, to je ideja Beograda i Moskve kako bi se sprečilo konsolidovanje Republike Kosovo; razmena teritorija Kosovu ne obezbeđuje učlanjenje u UN, zašto bi Kina trebalo da promeni stav o ovom pitanju; razmena teritorija Kosovu ne obezbeđuje jasnu evropsku perspektivu, jer se stav Španije u pogledu nezavisnosti Kosova ne menja sa razmenom teritorije", rekao je Hoti.

Glauk Konjufca, poslanik Pokreta Samoopredeljenje, smatra da predsednik Kosova Hašim Tači svojim delovanjem osporava granice Kosova

"Najveća greška jednog lidera je kada sam svojim delovanjem stavi pod znak pitanja državu koju predstavlja, kada sam osporava njene granice. Kosovo je uvek osporavano samo od Srbije, na to smo navikli, ali prvi put predsednik Kosova osporava njene granice. To Srbiji omogućava da međunarodnom faktoru kaže da sa Kosovom nešto nije u redu. To je izvanredna prednost za Srbiju", naveo je Konjufca.

Rezoluciju u šest tačaka predložila je i vladajuća koalicija. Tom rezolucijom predviđeno je da Skupština Kosova podržava nastavak dijaloga u cilju postizanja sporazuma koji će osigurati recipročno priznanje i članstvo Kosova u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama; da će se Skupština angažovati u postizanju konsenzusa i platforme o dijalogu; da će se formirati komisija za nadgledanje procesa dijaloga koju će predvoditi opozicija; da Skupština ima odlučujuću ulogu u dijalogu sa Srbijom i da eventualni sporazum koji se postigne sa Srbijom može biti validan samo nakon ratifikacije u Skupštini Kosova, sa dve trećine poslaničih glasova ili ukoliko dobije podršku većine građana putem referenduma.

"Svi oni koji danas spekulišu o podeli Kosova, o razmeni teritorije sa Srbijom bez ikakve osnove i ikakve činjenice, prouzrokuju namernu paniku i zbunjenost kod građana Kosova. Mi kao Demokratska partija Kosova smatramo da pokretanje ove rizične teme u unutrašnjem diskursu može da oslabi Kosovo u dijalogu sa Srbijom", kazao je Memlji Krasnići iz Demokratske partije Kosova.

Nijedan srpski poslanik nije prisustvovao sednici kosovskog parlamenta i zbog toga, kako su novinarima kazali službenici kosovskog parlamenta, na sednici nije bilo prevoda na srpski jezik