Skup radnika Goše ispred vlade Srbije, protesti i sledeće nedelje

Ispred Vlade Srbije u utorak protestovali su radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke. Grupi od oko 100 radnika, koji su u štrajku od 28. marta ove godine zbog neisplaćenih plata za 2014. godinu, nepovezanog ratnog snaža i neoverenih zdravstvenih knjižica, niko se od predstavnika Vlade nije obratio.

Učesnici protesta na kratko su blokirali saobraćaj na raskrsnici ulica Nemanjina i Kneza Miloša, ali su novinarima rekli da ne želeli da izazivaju zastoje u saobraćaju i nezadovoljstvo građana, već da skrenu pažnju vlastima da su prinuđeni da zaštitu prava traže u Beogradu.

Radnici su najavili nove proteste, verovatno za sledeću sedmicu, ako ne bude pronađeno rešenje za isplaćivanje zaostalih zarada, tj. 30 plata koliko im, kako tvrde, poslodavac duguje. Sindikalni predstavnici rekli su da su radnici u poslednja tri meseca primili samo po 100 dinara.

Predsednik Štrajkačkog odbora Goše Milan Vujičić rekao je novinarima na protestu da je zahtev radnika te fabrike da im Vlada pomogne da ostvare svoja prava, jer je pomagala i drugim privatnim firmama, poput Fijata, Gorenja i Agrokora.

Prema njegovim rečima, danas izvršitelji u Goši plene imovinu po tužbi radnika koji su sudski tražili isplatu zaostalih zarada, a radnici ne znaju šta će zateći kad se vrate u fabriku.

"Nije nam jasno kako je država dozvolila da bivši vlasnik Goše, slovački Žos, sebi obezbedi zaradu od sedam miliona evra, tako što državi nije plaćao poreze, a sada premijerka Ana Brnabić tvrdi da je država uplatom doprinosa dala Goši 250.000 evra narodnih para. Zar nisu i onih sedam miliona evra narodne pare", zapitao je Vujačić.

Radnici od države traže i da stupi u kontakt sa vlasnikom te fabrike i da se nadje rešenje za njihove probleme.

Vlada može da reaguje

Predsednica Asocijace slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić rekla je novinarima da Vlada može da reaguje u slučaju Goše, iako je privatna kompanija. "Država je trebalo da reaguje mnogo ranije, odmah kad je vlasnik Goše prestao da plaća poreze i doprinose", rekla je Savić i ocenila da je radnicima moguće isplatiti zostale zarade prodajom vagone koje su sami pravili.

Ministarstvo privrede saopštilo je ranije da je "Goša" privatna kompanija, ali da je država učinila sve kako bi pomogla radnicima, odnosno da im je obezbedjena jednokratna novčana pomoć od 60.000 dinara po zaposlenom, a da su zdravstvene knjižice radnicima overene do 30. septembra zahvaljujući uplati 6,5 miliona dinara iz budžeta Srbije.

Goša zapošljava 358 ljudi i bila je u vlasništvu slovačke firme ŽOS koja je fabriku početkom marta ove godine prodala kiparskoj kompaniji Lisnart za 4,2 miliona evra.

Država kriva za stanje u Goši

Profesor radnog prava na Univerzitetu Union, Mario Reljanović, rekao je da stanje u fabrici Goša pada na dušu države, te da nisu istinite tvrdnje zvaničnika da je država učinila sve što je mogla.

Država poručuje radnicima da tuže vlasnika firme, što su oni i uradili, ali kako kažu, reakcija države je izostala, rekao je Reljanović za regionalnu televiziju N1.

"Današnji i prethodni vlasnik duguje ono što je dužan da isplati radnicima i državi po zakonima i ugovorima o radu. Ovakvo ponašanje pada na dušu države, jer ako neko sistematski ne iplaćuje zarade, poreze i doprinose i to traje skoro tri godine, to je krivično delo. Postoji odgovorno lice, postoji direktor firme koji je odgovoran za isplatu doprinosa i zarada. To lice mora da orgovara. Kada država kaže da je učinila sve, to nije tačno", ističe profesor Reljanović.

Jedan od argumenata države za nedelanje i nemešanje u problem je to što je u pitanju privatna kompanija. Reljanović kaže da ni ovaj argument ne stoji, jer kada se protiv nekoga podnese krivična prijava, a radnici kažu da su podigli 10 do 12 takvih prijava, one moraju da se procesuiraju.

"Treba postaviti pitanje tužiocu zašto to nije učinjeno. Radnici kažu da su zvali i inspekciju rada i druge nadležne inspekcije, koje se nisu odazvale. To su prve indicije da nešto nije u redu, javlja se sitemska greška, sistem ne funkcioniše", objašnjava on.