Ši Đinping ponovo predsednik - bez ograničenja

Kineski parlament jednoglasno je ponovo izabrao predsednika Ši Đinpinga na drugi mandat, bez ograničenja na broj budućih mandata.

Kontroverzni amandman kojim je ukinuto ograničenje da predsednik ne može da služi više od dva mandata, usvojen je prošle nedelje zajedno sa još 20 promena. Amandmani su usvojeni u Nacionalnom narodnom Kongresu, koji uglavnom odobrava odluke predsednika, sa samo pet glasova protiv.

Diskusije o promenama su zabranjene na društvenim mrežama a kineska vlada preduzela je brze mere da ućutka i najmanji nivo izražavanja nezadovoljstva.

Lideri Komunističke partije tvrde da su promene člana 79 ustava bile neophodne jer druge funkcije koje Ši ima kao predsednik stranke i šef njene Centralne vojne komisije nemaju ograničenja mandata. Uklanjanjem tog ograničenja, tvrde pristalice, promena će osigurati da Kina nastavi snažno liderstvo u vreme kada su ključne reforme na horizontu a svetska super sila u usponu ulazi u ključnu fazu svog ekonomskog razvoja.

Prethodnici Ši Đinpinga, Hu Đintao i Đijang Cemin takođe su držali sve tri funkcije ali su obojica napustila položaj predsednika i prešla na nove liderske uloge posle dva mandata.

Jedan ključni argument koji Komunistička partija ignoriše je istorija Kine I razlog što je ograničenje na dva mandata uopšte uvedeno – da bi se osigurala predvidljiva tranzicija na svakih deset godina i izbegle neke od katastrofalnih političkih odluka i društvenih previranja koja su se dogodila u vreme vladavine Mao Cetunga.

Mao je vladao od osnivanja komunističke Kine 1949. do svoje smrti u septembru 1976. Njegova nasilna Kulturna revolucija odnela je miliona kineskih života. Porodice iz svih sfera života su stradale, uključujući i porodicu samog Ši Đinpinga.

Partija je takođe izmenila ustav da bi opisala vladavinu Komunističke partije kao “najfundamentalniju karakteristiku kineskog socijalizma.” Drugim rečima, Komunistička paritja jedina partija podobna da vlada Kinom a uz Šijevu političku filozofiju i ciljeve uključene u document, on je sada bez sumnje vrhovni lider te zemlje.

Tseng Čijen-juan, asistent na Univerzitetu Čung Hua u Tajvanu kaže da pod takvim okolnostima niko se neće usuditi da se suprotstavi Šiju ili mu čak ponudi bilo kakav savet o razvoju nacije.

"Ako Ši donese pogrešne političke odluke ili krene pogrešnim putem u budućem razvoju zemlje, neće postojati nijedan mehanizam za korekciju niti će on moći da se pozove na odgovornost posle toga. To je veliki rizik za Kinu”, navodi on.