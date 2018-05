Senator Mekejn napao Trampa u novoj knjizi

Američki senator Džon Mekejn, koji je boluje od tumora na mozgu, kritikovao je u svojim memoarima predsednika Donalda Trampa zbog nepoštovanja američkih principa.

„Tramp odbija da napravi razliku između poteza naše i zločina despotskih vlada“, poručio je 81-godišnji Mekejn u knjizi „The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations”, čiji izvodi su objavljeni u utorak.

Dodao je i da se čini da je od američkih vrednosti važniji privid moći ili verzija moći iz rijalitija.

Mekejn, ratni zarobljenik za vreme sukoba u Vijetnamu 1960-tih, republikanski kandidat za predsednika i dugogodišnji senator iz Arizone, kaže da ne žali ni zbog čega dok zbog bolesti služi svoj poslednji mandat Senatu.

"Svet je lepo mesto za koji se vredi boriti i mrzim što ga napuštam, govorio je moj heroj Robert Džordan iz romana “Za kim zvona zvone”. I ja ne želim da ga napustim. Ali, ne žalim ni zbog čega. Spoznao sam velike strasti, video velika čuda, borio se u ratu i pomogao da se postigne mir. Napravio sam sebi malo mesto u američkoj priči i istoriji mojih vremena”, naglasio je uticajni senator.

Takđe je istakao da je slobodniji od kolega koji će se ponovo suočiti sa biračima.

“Mogu da govorim šta mislim bez velikog straha od posledica. I mogu da glasam po savesti bez brige. Daleko od toga da sam slobodan da ignorišem želje svog biračkog tela, ili da ne moram da ispunim data obećanja. Niti želim da ugrozim izglede moje stranke. Međutim, osećam odgovornost da Amerikancima saopštim svoje najbolje mišljenje”, rekao je Mekejn.

Senator, koji se često nije slagao sa predsednikom Trampom, leči se u Arizoni, odakle povremeno komentariše unutrašnja i spoljnopolitička pitanja.