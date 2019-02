NATO: Dajemo Moskvi šest meseci da pokaže da li poštuje INF

Vojni savez ostavlja Rusiji šest mjeseci da promijeni ponašanje kada

je riječ o rasporedjivanju nuklearnih projektila srednjeg dometa, s tim što Alijansa neće dozvoliti ponovnu trku u naoružavanju, potvrdjeno je prvog dana sastanka NATO ministara odbrane.



Kako se i očekivalo, rusko ugrožavanje Sporazuma o nuklearnim

projektilima srednjeg dometa (INF) dominiralo je prvog dana skupa ministara

odbrane NATO zemalja, kojem je po prvi put prisustvovala i ministarka

odbrane Sjeverne Makedonije.

Ministri su ponovili očekivanje da će Moskva u narednih šest mjeseci, roku koji je Vašington ostavio do potpunog gašenja Sporazuma sa Rusijom, promijeniti ponašanje i vratiti se u okvire svojevremeno obostrano dogovorenog i danas su NATO članice izrazile podršku američkom stavu, dajući, istovremeno, zeleno svjetlo početku planiranja NATO stava i akcija u svijetu bez Sporazuma gdje će, kako su uvjereni vojni stratezi,

Rusija imati znatno više nuklearnih projektila sposobnih da dosegnu

evropske metropole.



"Svjedoci smo narušavanja Sporazuma već neko vrijeme, novi ruski projektili su mobilni, teško ih je otkriti, i mogu biti isorišteni u mogućem nuklearnom konfliktu. Medjutim, naš osnovni fokus jeste da se sačuva Sporazum koji je ključna tačka kontrole naoružanja. Ako ne uspijemo u tome, a to je samo na Rusiji i to ćemo znati tek na kraju perioda od šest mjeseci, tada ćemo, naravno, morati da odgovorimo. Razmislićemo i vući poteze kako bi smo izbjegli trku u naoružavanju", kaže Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.



Prije ministarskog sastanka, generelani sekretar NATO se susreo sa

vršiocem dužnosti američkog ministra odbrane kojeg je upoznao sa

agendom ministarskog skupa. Gost iz Vašingtona zadovoljan

trendom sve značajnijih izdvajanja članica Saveza za odbranu, želi

da doda i budućnost vojnog saveza.



"Sposobnost NATO koju i dalje razvijamo, treba da više razgovaramo

o našoj viziji, kako da više postignemo u svijetu u kojem je sve

više prijetnji koje se mijenjaju. Tajming ovih razgovora, kao i

sastanak ministara spoljnih poslova NATO u junu daju nam priliku da

unaprijedimo naše planove i zajednički gradimo naš tim", rekao je Patrik Šanahan.



Sutra će ministri razgovarati i o misiji KFOR, koja, kako je pred skup naglasio generalni sekretar, već dvadeset godina znači stabilnost. Posebno će biti riječi o budućem stavu NATO prema Kosovskim snagama bezbjednosti, vrsti i obimu podrške Alijanse s obzirom na, i pored upozorenja iz briselskog sjedišta NATO, izmjenjenu misiju Kosovskih snaga bezbjednosti.