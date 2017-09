"Sanjari" obećavaju da će se boriti za ostanak u SAD

Američki predsednik Donald Tramp nada se da će Kongres preduzeti akciju da zaštiti 800 hiljada mladih nedokumentovanih imigranata od deportacije, iako je on sam lično ukinuo program DACA, čiji puni naziv glasi Odložena akcija za pridošle u detinjstvu, a koji je sprečavao da oni budu vraćeni u zemlje u kojima su se rodili.

Na pitanje da li je uveren da će Kongres uraditi nešto tim povodom, Tramp je rekao: "Nadam se. Svakako se nadam da hoće". Bivši predsednik Barak Obama uspostavio je program DACA da bi pružio prilike za zapošljavanje i zaštitio od deportacije imigrante, koji su došli u SAD kao deca, bez viza ili dozvole stalnog boravka. Novinar Glasa Amerike Ramon Tejlor razgovarao je sa korisnicima programa DACA, koji kažu da će se boriti za dozvolu da ostanu u SAD, što duže mogu.

“Nisam sigurna kako ću se večeras vratiti kući i objasniti mami da pomoć koju sam joj pružala više neće postojati”, plakala je na konferenciji za novinare Flor Rejes.

25-godišnja Rejes pomogla je svojoj samohranoj majci da podigne još petoro dece. Sva njena mlađa braća i sestre rođena su ovde i američki su građani, ali je iznenada njena budućnost postala neizvesna.

“Izašli smo iz senke samo da bismo dospeli u još veću opasnost.”

Flor je jedna od skoro 800,000 ljudi sa istim problemom. Kao i Rejes, svi su rođeni u drugim zemljama ali su odrasli u SAD. U mnogim slučajevima, ne sećaju se života van Amerike. Do utorka, kada je vlada objavila zatvaranje programa DACA, mogli su da računaju na zaštitu od deportacije i radne dozvole koje su mogli da obnavljaju.

“U vazduhu je nešto skoro opipljivo – pojačana je napetost”, priča Kevin Duarte, korisnik programa Daca.

Napetost je dovela do masovnih izraza gradjanske neposlušnosti ispred Trampove kule u Njujorku – što je odgovor na odluku administracije da okonča DACA-u iz pravnih, ili, moguće, legalističkih razloga. Prema Ustavu je uloga donošenja zakona dodeljena Kongresu. Predsednikov zadatak je sprovodi te zakone.

“Predsednik Tramp nije mogao da tim ljudima ponudi trajno rešenje. Nijedan predsednik to ne može. To prevazilazi ustavna ovlašćenja bilo kog predsednika. Obama je to znao, predsednik Tramp to zna. Kongres mora da reši problem", kaže Dejv Rej iz Federacije za američku imigracionu reformu.

Taj argument se međutim ne dopada aktivistima i vodećim zagovornicima programa – od Bele kuće do Trampovog rodnog grada – koji tvrde da je njegova odluka licemeran čin.

“Pravna analiza legalnosti DACA-e se uopšte nije promenila. To je potpuno ista pravna analiza koja je postojala na samom početku Trampove administracije, kada je predsednik Tramp lično rekao da mladi imigranti mogu mirno da spavaju. Ništa se nije promenilo u smislu pravne analize, jedino što se promenilo je politika”, ističe Stiven Čoi, izvršni direktor Njujorške imigracione koalicije.

A pošto program, po planu, treba da se kompletno završi u martu, osim ako podeljeni Kongres pre toga ne reaguje – ništa nije sigurno za imigrante.

“Ne polažem nikakve nade u ovu vladu, a iskreno ni u ovu zemlju. Ono u šta imam vere su zapravo ljudi koje vidite ovde danas. To je pokret koji će zaista dobiti na snazi i to su ljudi koji će da predvode novu generaciju ratnika”, poručuje Duarte.