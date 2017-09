SAD: Savezne države i gradovi podržali Pariski sporazum

Bela kuća je u ponedeljak ponovo potvrdila da je posvećena povlačenju iz Pariskog klimatskog sporazuma, navodeći da on predstavlja ozbiljnu prepreku za SAD. Međutim, na nivou saveznih država i gradova, američki zvaničnici tvrde da vrše snažan pritisak da se smanji oslobađanje štetnih gasova i promovišu čisti izvori energije.

Bela kuća je potvrdila da se SAD povlače iz Pariskog klimatskog sporazuma – što je odluka, koju je predsednik Tramp objavio još u junu.

“Pariski klimatski sporazum je jednostavno najnoviji primer da Vašington potpisuje dokument koji stavlja SAD u podređen položaj, a donosi korist drugim zemljama. On ostavlja američkim radnicima, koje volim, i poreskim obveznicima, da pokriju troškove izgubljenih radnih mesta, nižih plata, zatvorenih fabrika i znatno smanjene ekonomske proizvodnje”.

Međutim, na sastanku na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, lideri američkih saveznih država I velikih gradova zastupali su drugačiji stav.

“Od infrastrukture, preko finansiranja do nabavki, mogućnosti su beskrajne. One obuhvataju uvođenje električnih autobusa, kao što smo imali prilike da vidimo u Bonu, gradu u Nemačkoj, koji je bio domaćin samita o klimatskim promenama, ali i poboljšanje energetske efikasnosti zgrada korišćenjem održivog materijala, kao što je to slučaj u mnogim gradovima u Indiji“, saopštila je Patrisija Espinosa iz Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama.

Guverner Kalifornije Džeri Braun rekao je da gradovi i savezne države i bez pomoći adminsitracije predsednika Trampa mogu da naprave značajnu razliku kada je reč o sprečavanju klimatskih promena.

„Zbog toga što naš sistem podele vlasti ima toliko drugih centara moći u poslovnom svetu, saveznim državama, tu je uticaj drugih zemalja, zato administracija neće biti uspešna u smeru u kojem je krenula”.

Gradonačelnik Njujorka Bil De Blasio predložio je dramatične rezove u emisiji štetnih gasova, tako što će primorati stanodavce da unaprede energetske sisteme u starim zgradama. Kada ta odluka bude sprovedena, De Blasio tvrdi da će se smanjenje emisija štetnih gasova biti jednako uklanjanju skoro milion vozila sa drumova.